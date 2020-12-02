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Рубрика: Происшествия

На Алтае возбудили дело после угрозы взрыва банка

Текст: Наталья Граф
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Полиция возбудила уголовное дело по факту анонимного сообщения о готовящемся взрыве в отделении банка Горно-Алтайска.

Уголовное дело возбуждено по статье 207 УК РФ - "Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры".

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Сотрудники колл- центра банка обратились в дежурную часть полиции и сообщили о поступившем к ним анонимном звонке. Неизвестный угрожал взорвать отделение банка, расположенного на Коммунистическом проспекте. По указанному адресу выехали экстренные службы. Сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность владельца телефона, номер которого был указан в сообщении, установлена. Им оказался житель Горно-Алтайска, - сообщает УМВД России по Республике Алтай. - Мужчина доставлен в отдел внутренних дел. В настоящее время ведется разбирательство.

Напомним, сегодня вечером неизвестный мужчина угрожал взорвать банк в Горно-Алтайске и требовал 300 тысяч рублей. Полицейские, кинологи и спасатели обследовали офис банка и не обнаружили взрывных устройств.

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