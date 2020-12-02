Силовики не обнаружили взрывных устройств в алтайском банке

Полицейские, кинологи и спасатели обследовали офис банка в Горно-Алтайске, который угрожал взорвать неизвестный.

- Здание, в котором располагается офис банка на проспекте Коммунистический, полностью обследовано. Взрывных устройств не обнаружено, - сообщила "РГ" представитель ГУ МЧС России по Республике Алтай Светлана Ляшко.

СК по Республике Алтай ситуацию пока не комментирует.

Напомним, сегодня вечером неизвестный мужчина угрожал взорвать банк в Горно-Алтайске и требовал 300 тысяч рублей. По предварительным данным, он установлен и задержан. В настоящее время выясняются подробности произошедшего.