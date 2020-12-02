Томичку осудили за убийство беременной подруги

Коллегия присяжных заседателей единогласно признала 42-летнюю томичку виновной в убийстве беременной подруги.

Трагедия произошла в Октябрьском районе Томска в декабре 2015 года. Женщина приехала в гости к своей беременной подруге, у которой собиралась остаться ночевать. Однако хозяйка квартиры была против, и между ними разгорелся конфликт.

Как сообщили в прокуратуре Томской области, подсудимая толкнула беременную подругу на пол, сдавила руками шею и затолкнула в рот тряпку. В результате хозяйка квартиры потеряла сознание и задохнулась.

- В ходе следствия и в судебном заседании подсудимая свою вину в инкриминируемом деянии признала частично, пояснив, что у нее не был намерений лишать подругу жизни, - рассказали в СУ СК РФ по региону.

Как выяснилось, ранее женщина уже была судима за совершение преступления против жизни и здоровья и отбывала условный срок. На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных Томский областной суд приговорил задержанную к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год.