В Иркутске из-за аварии без тепла остались 109 жилых домов

Масштабный порыв трубопровода оставил без тепла два социальных объекта и 109 жилых домов в Правобережном округе города Иркутска, сообщает администрация города.

Пострадали жильцы домов на улицах Пролетарская, Рабочая, Сухэ-Батора, Некрасова, Желябова, Халтурина, Каландаришвили, Карла Маркса, Горького и в переулке Кооперативный.

По информации пресс-службы мэрии, сейчас на месте аварии работают дежурные бригады Байкальской энергетической компании, которой принадлежат тепловые сети на этом участке. Вернуть тепло в дома энергетики обещают до 21 часа по местному времени.

Согласно данным метеорологической службы, 2 декабря в Иркутске не ожидается серьезных морозов: днем минус 7 градусов, вечером - до минус 13.