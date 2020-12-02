В омской школе мальчик пострадал от упавшей на него батареи

Следственный комитет начал проверку по факту травмирования школьника в селе Строкино Колосовского района Омской области.

На второклассника, находящегося в кабинете средней общеобразовательной школы, упала батарея отопления. В результате мальчик был госпитализирован. Врачи диагностировали у него перелом бедренной кости.

- Следователи выясняют причины случившегося, - сообщает СУ СК РФ по Омской области. - Действиям ответственных лиц, в том числе установившим приборы отопления, будет дана правовая оценка по статье 238 УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

По данным минобразования региона, плановый ремонт системы отопления в школе был проведен прошлым летом.

- В настоящее время создана муниципальная комиссия, которая должна установить причины происшествия, - сообщил "РГ" представитель ведомства Илья Крылич.