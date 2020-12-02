Сбежавшая из детского центра в Вологде девочка рассказала о побоях

Руководитель Следственного комитета по Вологодской области Эдуард Шрамко поручил провести проверку по возможным фактам применения физического насилия в отношении несовершеннолетних в социальном учреждении.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 11-летняя девочка сбежала из детского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в последних числах ноября.

Соседям родственников она рассказала, что в социальном учреждении ее били другие дети и воспитатели. Потом эта информация появилась в ряде СМИ.

Следователи проверят условия жизни и воспитания ребенка в период пребывания в детском социальном учреждении, изучат медицинскую документацию. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.