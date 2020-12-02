В Петербурге лжебанкиры обманули пенсионерку на 3,5 млн рублей

В Петербурге банковские мошенники лишили пожилую женщину более 3,5 миллионов рублей. Она не только перевела им деньги со счета, но и оформила заем под свою квартиру.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, аферисты обрабатывали 69-летнюю женщину больше месяца. Сначала ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Мужчина сообщил, что происходит попытка хищения средств с ее счета и в целях безопасности деньги необходимо перевести на новый. Впоследствии такие звонки стали едва ли не регулярными.

Доверившись неизвестным, пенсионерка оформила заем под свою квартиру и несколько раз переводила денежные средства на указанные неизвестными счета, - рассказали в главке. - Сумма ущерба составила 3 565 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.