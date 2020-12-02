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02.12.2020 10:53
Рубрика: Происшествия

Под Туапсе "черный лесоруб" спилил деревья на 25 млн рублей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В поселке Ольгинка Туапсинского района Кубани мужчина незаконно спилил деревья ценных пород на общую сумму более 25 миллионов рублей.

В Иркутской области черные лесорубы срубили деревья на 14 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 37-летний житель Апшеронского района без разрешительных документов на заготовку древесины спилил 150 деревьев породы граб, дуб, ясень и вяз для продажи.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Туапсинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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