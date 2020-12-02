Под Туапсе "черный лесоруб" спилил деревья на 25 млн рублей

В поселке Ольгинка Туапсинского района Кубани мужчина незаконно спилил деревья ценных пород на общую сумму более 25 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 37-летний житель Апшеронского района без разрешительных документов на заготовку древесины спилил 150 деревьев породы граб, дуб, ясень и вяз для продажи.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Туапсинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.