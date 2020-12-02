Димка и Сашка дружили со школы. Повзрослели. Ездили на дачу к Димке в глухой уголок Калужской области - отдыхать. Шашлыки, то да се...

Лиза и Саша так и не поженились в этом году. Хватит ли терпения невесте дождаться Сашу из СИЗО? Фото: из личного архива Александра Солдатенкова

А неподалеку растет дикая конопля. Остатки от колхоза. Конечно, покуривали. Через год после последней дачной поездки Сашку "приняли" в Шереметьеве. Он летел с будущей невестой в Милан, чтобы там сделать ей предложение. Обручальное кольцо в кармане. Но не суждено было Лизе стать невестой. Оказалось, Александр Солдатенков давно находился в федеральном розыске. Димка, попавшись на конопле, все свалил на друга. А Калужский СИЗО не располагает к браку.

Парни сеяли ботву

История на первый взгляд кажется банальной. За хозяином дома Дмитрием Сорокиным давно уже следили. В поле зрения оперативников попался не только москвич Александр Солдатенков, но и еще один парень, Юрий Насонов. Судя по обвинительному заключению, друзья купили в аптеке семена конопли и высеяли "дурь" недалеко от дома Сорокина. Ухаживали, поливали кусты. Когда урожай поспел, выложили его в дачном домике, чтобы просушить. Потом к ним пришел следователь. Постучался в избушку и вежливо попросил осмотреть помещение. Хозяин покорно согласился. Тут все и вскрылось. Конопля висела под потолком, была разложена на печке и даже лежала в ящике единственной тумбочки. Сорокина и Насонова попросили проехать в местное отделение. Машина правосудия завертелась.

Нехорошая избушка

Село Желовичи - типичная "заброшка" в калужской глухомани. Семь домов. Там, где дачники, еще можно жить. Дома местных пенсионеров совсем обветшали. Еще живет один отсидевший наркоман. Сорокин получил свой надел после смерти деда. Что делать с наследством? Давай звать друзей. Рядом речка, нетронутая цивилизацией природа. Приезжала на джипах шумная молодежь из города. Конечно, без спиртного не обходилось. Танцы до утра, громкие тосты, иногда выяснение отношений. Одним словом, шумное соседство кому-то не понравилось. Поступил сигнал в органы. Кто стукнул, до сих пор остается загадкой. Нехорошую избушку поставили под наблюдение.

Тихая охота

Эту спецоперацию еще долго будут помнить в селе. Дмитрий Сорокин пошел "до ветру", когда спецназ ворвался в дом. Он еле успел натянуть штаны и бросился наутек. По нему открыли стрельбу. Так, во всяком случае, утверждают местные жители. Правда, не совсем понятно, почему в документах значится вежливое проникновение в жилище? Это же так круто, когда спецоперация и можно отрапортовать о накрытии наркоманского гнезда! Журналисты, свет софитов, слава...

Шумное соседство кому-то не понравилось. Поступил сигнал в органы...

На следствии Сорокин и Насонов признали вину и сдали своего товарища. Так Солдатенкова объявили в федеральный розыск. Тем двоим за сотрудничество со следствием дали "условно". А за женихом началась охота. Правда, она была какая-то тихая. Александр и не знал о ней. Жил дома по адресу прописки. Ездил на своей машине, платил штрафы, попадал на уличные камеры. Бдительные оперативники схватили его через несколько месяцев в аэропорту. Спешка, как известно, нужна только при ловле блох и наркоманов.

Соблазн на нарах

Калужский СИЗО не отличается гуманностью. На то он и СИЗО. По ночам из женского блока доносятся истошные крики, брань и звуки битья алюминиевых тарелок о фундаментальные стены. Там своя эмоциональная жизнь. А Солдатенкова к кому только не сажали! И к наркоманам, и к откровенным бандитам, и к "хозяйственникам", и к "туберкулезникам". И везде, где он сидел, "добрые люди" в задушевной беседе советовали ему сознаться. Во всем, что скажет следователь. Но Александр держался на своем: курить - курил, а изготовлением зелья не занимался. Но было видно, что еще чуть-чуть, и он сорвется. Даже один раз на невесту накричал по телефону.

Дело передали в суд. И тут он серьезно заболел. Я не буду раскрывать врачебную тайну, но скажу, что это весьма серьезное урологическое заболевание, грозящее бесплодием и другими серьезными последствиями. Следователи знали, за что брать. Невеста-то наверняка откажется от такого жениха. Тут есть над чем подумать. Не каждый сделает правильный выбор. Да и есть ли он?

Люди мы или нет?

Судья Калужского районного суда Калужской области Юрий Кравченко отказался пустить в камеру к Солдатенкову профильного врача с воли. А тюремный доктор прописал копеечные таблетки, которые, как и ожидалось, не помогли. Да еще лицензии на оказание урологических услуг у тюремной больнички не было и нет.

- Я просил и судью, и руководство СИЗО положить моего сына в Калужскую областную больницу, - рассказывает Николай Солдатенков. - Везде отказ. Я устал писать во все инстанции - от президента до начальника СИЗО. Везде глухая стена. Руки опускаются.

Николай Солдатенков - инвалид. Говорит и передвигается с трудом. Да еще в таком состоянии каждые две недели ездить на судебные заседания в Калугу? А тем временем у Александра усилились боли. Да еще в областной клинике, где могли бы помочь, объявили жесткий карантин. Судьба и личное счастье у подсудимого Солдатенкова висят буквально на волоске.

...И не считайте этот материал давлением на правосудие. В любом случае будет принято решение, которое или обжалуют адвокаты, или нет. Считайте этот репортаж призывом к элементарной гуманности. Что мы, не люди?