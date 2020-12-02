Новости

Уральский омбудсмен рассказал о состоянии найденной в шкафу девочки 09:56
20 волонтеров из Москвы вышли в финал конкурса "Доброволец России" 09:42
Турбизнес попросил продлить выплату субсидий малому и среднему бизнесу 09:37
В Югре водителя ушедшей под лед машины обвинили в гибели людей 09:24
Оперштаб: Еще 6575 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:08
В МВД предложили допускать к экзаменам на права с 16 лет 09:04
СМИ: Зидан близок к увольнению из "Реала" 08:43
Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V" 08:37
Роскачество обнаружило в сливочном масле дрожжи и плесень 08:32
В ЦВО приступили к вакцинации личного состава от коронавируса 08:09
Следователи обыскали дом и офис личного психиатра Марадоны 08:03
В РАН оценили возможность взрыва Солнца 07:04
Британские депутаты поддержали жесткую систему ограничений в Англии 07:02
Власти Сингапура одобрили продажу выращенного в лаборатории мяса 06:51
Стало известно, как был похищен монолит в штате Юта 06:33
В Лондоне полиция задержала более 80 участников рейв-вечеринки на складе 06:13
"Союз" со спутником Falcon Eye успешно стартовал с космодрома Куру 05:53
Россия представит в ООН свою вакцину от коронавируса "Спутник V" 05:14
Илон Маск обозначил сроки отправки человека на Марс 04:32
МВД РФ перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права 03:28
Немецкие СМИ описали схему обхода санкций США по "Северному потоку-2" 02:54
Уже в третьем штате США число заболевших COVID-19 превысило миллион 02:22
"Сестренка" продолжает собирать призы 01:46
"Ливерпуль" обыграл "Аякс" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов 01:31
В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом 01:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
В "РГ" подведут итоги Всероссийского конкурса журналистов "Золотой Гонг"-2020
В "РГ" подведут итоги Всероссийского конкурса журналистов "Золотой Гонг"-2020
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
02.12.2020 06:23
Рубрика: Происшествия

Обыкновенная история

Почти год держат в Калужском СИЗО молодого парня, которого подставили его друзья
Текст: Юрий Снегирев (обозреватель)
Российская газета - Неделя № 272(8326)
Димка и Сашка дружили со школы. Повзрослели. Ездили на дачу к Димке в глухой уголок Калужской области - отдыхать. Шашлыки, то да се...
Лиза и Саша так и не поженились в этом году. Хватит ли терпения невесте дождаться Сашу из СИЗО? Фото: из личного архива Александра Солдатенкова Лиза и Саша так и не поженились в этом году. Хватит ли терпения невесте дождаться Сашу из СИЗО? Фото: из личного архива Александра Солдатенкова
Лиза и Саша так и не поженились в этом году. Хватит ли терпения невесте дождаться Сашу из СИЗО? Фото: из личного архива Александра Солдатенкова

А неподалеку растет дикая конопля. Остатки от колхоза. Конечно, покуривали. Через год после последней дачной поездки Сашку "приняли" в Шереметьеве. Он летел с будущей невестой в Милан, чтобы там сделать ей предложение. Обручальное кольцо в кармане. Но не суждено было Лизе стать невестой. Оказалось, Александр Солдатенков давно находился в федеральном розыске. Димка, попавшись на конопле, все свалил на друга. А Калужский СИЗО не располагает к браку.

Парни сеяли ботву

В СИЗО внедряют онлайн-встречи с адвокатами

История на первый взгляд кажется банальной. За хозяином дома Дмитрием Сорокиным давно уже следили. В поле зрения оперативников попался не только москвич Александр Солдатенков, но и еще один парень, Юрий Насонов. Судя по обвинительному заключению, друзья купили в аптеке семена конопли и высеяли "дурь" недалеко от дома Сорокина. Ухаживали, поливали кусты. Когда урожай поспел, выложили его в дачном домике, чтобы просушить. Потом к ним пришел следователь. Постучался в избушку и вежливо попросил осмотреть помещение. Хозяин покорно согласился. Тут все и вскрылось. Конопля висела под потолком, была разложена на печке и даже лежала в ящике единственной тумбочки. Сорокина и Насонова попросили проехать в местное отделение. Машина правосудия завертелась.

Нехорошая избушка

Село Желовичи - типичная "заброшка" в калужской глухомани. Семь домов. Там, где дачники, еще можно жить. Дома местных пенсионеров совсем обветшали. Еще живет один отсидевший наркоман. Сорокин получил свой надел после смерти деда. Что делать с наследством? Давай звать друзей. Рядом речка, нетронутая цивилизацией природа. Приезжала на джипах шумная молодежь из города. Конечно, без спиртного не обходилось. Танцы до утра, громкие тосты, иногда выяснение отношений. Одним словом, шумное соседство кому-то не понравилось. Поступил сигнал в органы. Кто стукнул, до сих пор остается загадкой. Нехорошую избушку поставили под наблюдение.

Тихая охота

Эту спецоперацию еще долго будут помнить в селе. Дмитрий Сорокин пошел "до ветру", когда спецназ ворвался в дом. Он еле успел натянуть штаны и бросился наутек. По нему открыли стрельбу. Так, во всяком случае, утверждают местные жители. Правда, не совсем понятно, почему в документах значится вежливое проникновение в жилище? Это же так круто, когда спецоперация и можно отрапортовать о накрытии наркоманского гнезда! Журналисты, свет софитов, слава...

Шумное соседство кому-то не понравилось. Поступил сигнал в органы...

На следствии Сорокин и Насонов признали вину и сдали своего товарища. Так Солдатенкова объявили в федеральный розыск. Тем двоим за сотрудничество со следствием дали "условно". А за женихом началась охота. Правда, она была какая-то тихая. Александр и не знал о ней. Жил дома по адресу прописки. Ездил на своей машине, платил штрафы, попадал на уличные камеры. Бдительные оперативники схватили его через несколько месяцев в аэропорту. Спешка, как известно, нужна только при ловле блох и наркоманов.

Соблазн на нарах

Калужский СИЗО не отличается гуманностью. На то он и СИЗО. По ночам из женского блока доносятся истошные крики, брань и звуки битья алюминиевых тарелок о фундаментальные стены. Там своя эмоциональная жизнь. А Солдатенкова к кому только не сажали! И к наркоманам, и к откровенным бандитам, и к "хозяйственникам", и к "туберкулезникам". И везде, где он сидел, "добрые люди" в задушевной беседе советовали ему сознаться. Во всем, что скажет следователь. Но Александр держался на своем: курить - курил, а изготовлением зелья не занимался. Но было видно, что еще чуть-чуть, и он сорвется. Даже один раз на невесту накричал по телефону.

Дело передали в суд. И тут он серьезно заболел. Я не буду раскрывать врачебную тайну, но скажу, что это весьма серьезное урологическое заболевание, грозящее бесплодием и другими серьезными последствиями. Следователи знали, за что брать. Невеста-то наверняка откажется от такого жениха. Тут есть над чем подумать. Не каждый сделает правильный выбор. Да и есть ли он?

Люди мы или нет?

Судья Калужского районного суда Калужской области Юрий Кравченко отказался пустить в камеру к Солдатенкову профильного врача с воли. А тюремный доктор прописал копеечные таблетки, которые, как и ожидалось, не помогли. Да еще лицензии на оказание урологических услуг у тюремной больнички не было и нет.

Фото: iStock
Арестованным предложили разрешить свидания с родней без санкции следствия

- Я просил и судью, и руководство СИЗО положить моего сына в Калужскую областную больницу, - рассказывает Николай Солдатенков. - Везде отказ. Я устал писать во все инстанции - от президента до начальника СИЗО. Везде глухая стена. Руки опускаются.

Николай Солдатенков - инвалид. Говорит и передвигается с трудом. Да еще в таком состоянии каждые две недели ездить на судебные заседания в Калугу? А тем временем у Александра усилились боли. Да еще в областной клинике, где могли бы помочь, объявили жесткий карантин. Судьба и личное счастье у подсудимого Солдатенкова висят буквально на волоске.

...И не считайте этот материал давлением на правосудие. В любом случае будет принято решение, которое или обжалуют адвокаты, или нет. Считайте этот репортаж призывом к элементарной гуманности. Что мы, не люди?

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд

Главное сегодня

Россия представит в ООН свою вакцину от коронавируса "Спутник V"
В Кабуле подорван фугасом автомобиль посольства РФ
Путин заявил о снижении спроса на нефть через пять лет
Лавров: Россия едва ли примет требование о выводе миротворцев из Приднестровья
Опубликовано видео посадки зонда "Чанъэ-5" на Луну
В МЧС предупредили о серьезных опасностях гибели судов от обледенения
СК возбудил дело в связи с возобновлением деятельности "Свидетелей Иеговы"