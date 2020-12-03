Мошенники получили сроки за кражу техники для строительства ЦКАД

Наро-Фоминский городской суд Московской области признал двух жителей Ростовской области виновными в мошенничестве. Каждый из них получил 4 года и 10 месяцев колонии общего режима.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генеральной прокуратуры, соучастники похищали строительную технику под видом заключения с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоров аренды имущества якобы для строительства ЦКАД на территории Подмосковья.

При заключении договоров мошенники использовали вымышленные имена и подложные документы. После чего злоумышленники свозили похищенную технику на арендованную площадку в поселке Калининец под Наро-Фоминском.

По данным надзорного ведомства, общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 120 млн рублей.