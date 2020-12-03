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03.12.2020 20:59
Рубрика: Экономика

Под Смоленском незаконно вырубили леса на три миллиарда рублей

Текст: Татьяна Ткачева (Смоленск)

Бизнесмену из Подмосковья предъявили обвинение в уничтожении 860 гектаров леса на Смоленщине. Ущерб превысил 3,1 миллиарда рублей.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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Как полагают в управлении Следственного комитета по Смоленской области, масштабные незаконные вырубки проводились в Гагаринском районе почти восемь лет - с ноября 2012 по июль 2020 года. Предприниматель заключал с физлицами и представителями организаций договоры на очистку земель от дикорастущих растений. Но фактически сносилось все под корень - в том числе защитные насаждения и леса на особо охраняемых природных территориях.

По предварительным данным общая площадь вырубки составила 8,6 миллиона квадратных метров. Срубленную древесину - всего около 170 тысяч кубов - мужчина продал. Лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 3,164 миллиарда рублей.

Преступную схему раскрыли следователи СК при оперативном сопровождении сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД. Установлен круг лиц, причастных к организации экологического преступления. Предполагаемый организатор преступления - житель Московской области - задержан. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка в особо крупном размере).

- В коттедже в Гагаринском районе, а также в московской квартире проведены обыски. В целях возмещения имущественного вреда наложен арест на имущество фигуранта на общую сумму более 700 миллионов рублей, - сообщила старший помощник руководителя смоленского СУ СК подполковник юстиции Наталья Зуева. - Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Обстоятельства совершенного преступления уточняются. Устанавливаются должностные лица органов власти, которые могли оказывать бизнесмену покровительство.

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