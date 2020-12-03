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03.12.2020 15:47
Рубрика: Происшествия

Появилось видео с места взрыва на фабрике под Воронежем

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

В Сети появилось видео, снятое на месте ЧП в воронежском райцентре Борисоглебске.

При взрыве многоэтажки в Ленобласти пострадал ребенок

Напомним, там произошел взрыв на трикотажной фабрике, пострадали две женщины.

По предварительным данным, в помещении фабрики взорвался парогенератор. Госпитализированы две сотрудницы 43 и 49 лет.

На месте ЧП работают представители Следственного комитета. Ведомство начало проверку в связи с инцидентом.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область РГ-Видео

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