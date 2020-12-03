Появилось видео с места взрыва на фабрике под Воронежем

Последствия взрыва на фабрике в Воронежской области. Видео: https://t.co/VXLDjjI6IB pic.twitter.com/OJLC00Crmv— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) December 3, 2020
В Сети появилось видео, снятое на месте ЧП в воронежском райцентре Борисоглебске.
Напомним, там произошел взрыв на трикотажной фабрике, пострадали две женщины.
По предварительным данным, в помещении фабрики взорвался парогенератор. Госпитализированы две сотрудницы 43 и 49 лет.
На месте ЧП работают представители Следственного комитета. Ведомство начало проверку в связи с инцидентом.