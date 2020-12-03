В Москве арестовали подозреваемого в госизмене Анатолия Губанова

В четверг Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Анатолия Губанова. Столичного ученого подозревают в госизмене.

"В отношении Губанова Анатолия Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 30 суток, то есть до 2 января 2021 года", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Дарья Розмахова. Она уточнила, что это дело слушалось на закрытом судебном заседании. А санкция по инкриминируемой Губанову статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Позже агентство со ссылкой на свой источник проинформировало, что арестованным является преподаватель кафедры физики полета Анатолий Александрович Губанов, доцент, кандидат технических наук. В МФТИ он читает курс "Практическая аэродинамика высокоскоростных летательных аппаратов". Однако официально подтверждать, что речь идет именно об их сотруднике, в вузе не стали.

Однако официально подтверждать, что речь идет именно о сотруднике этого вуза, в МФТИ не стали.

Затем ректор Московского физико-технического института Николай Кудрявцев заявил ТАСС, что преподавательская деятельность Губанова в вузе не является основным местом его работы, а в МФТИ "он преподает на три сотых ставки". Кудрявцев предположил, что основным местом работы ученого является Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского - ЦАГИ.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что следователи ФСБ подозревают, что Губанов передавал за рубеж секретную информацию об авиационных разработках.