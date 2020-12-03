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03.12.2020 16:55
Рубрика: Происшествия

В Воронеже освободили из-под ареста десятерых "свидетелей Иеговы"

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)

Ленинский райсуд смягчил меру пресечения 10 членам религиозной организации, задержанным по подозрению в экстремистской деятельности. Воронежцы в возрасте от 24 до 56 лет проходят по двум уголовным делам как участники секты "свидетелей Иеговы", запрещенной в РФ.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде, четверо задержанных находились под домашним арестом, остальные под стражей в СИЗО. Рассмотрев материалы о продлении этих санкций, суд выбрал более мягкую меру - запрет определенных действий.

Напомним, десять воронежцев были задержаны в июле 2020 года, когда управление СК по региону возбудило в отношении их и иных неустановленных лиц дела об организации деятельности незаконного религиозного объединения (по части 1 статьи 282.2 УК РФ). Два дела соединили в одно производство.

По данным следствия, с июня 2018 по февраль 2020 года подозреваемые, являясь активистами местной организации "свидетелей Иеговы" "Центральная, Воронеж", продолжали созывать собрания братьев по вере, проводить религиозные выступления и богослужения, проповедовать и привлекать новых сторонников. При этом они достоверно знали, что по решению Верховного Суда от 20.04.2017 деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" и всех ее ячеек в России должна быть прекращена как экстремистская.

"Не желая быть изобличенными правоохранительными органами, подозреваемые использовали меры конспирации, в том числе хранили отчетную и иную документацию в электронном виде, организовывали группы и использовали видеоконференцсвязь для проведения коллективных собраний", - пояснили в СК.

Следователи при поддержке полиции и Росгвардии провели более 110 обысков, изъяв значительное количество запрещенной к распространению в РФ литературы, а также электронные носители.

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