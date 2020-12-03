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03.12.2020 13:36
Рубрика: Происшествия

В Прикамье приставы заказали перевозку мебели, чтобы найти должника

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Прикамье просроченный долг местного жителя по кредитному договору составил более двух миллионов рублей. Его имущество подлежало взысканию и реализации в счет уплаты долга, но он тщательно прятал от судебных приставов принадлежавший ему грузовой автомобиль FORD TRANSIT.

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Как пояснили в пресс-службе регионального УФССП, подлежащий аресту автомобиль использовался неплательщиком для коммерческих грузоперевозок. Судебный пристав нашел объявление должника и под видом клиента, желающего перевезти мебель в загородный дом, договорился с ним о встрече.

В назначенное время неплательщик за рулем своего грузового фургона прибыл по указанному адресу, где его уже ждали сотрудники органов принудительного исполнения. Автомобиль был арестован и передан на ответственное хранение представителю взыскателя. Имущество будет продано, если в ближайшее время неплательщик не погасит свой долг.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Полномочия судебных приставов

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