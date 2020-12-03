В Прикамье приставы заказали перевозку мебели, чтобы найти должника

В Прикамье просроченный долг местного жителя по кредитному договору составил более двух миллионов рублей. Его имущество подлежало взысканию и реализации в счет уплаты долга, но он тщательно прятал от судебных приставов принадлежавший ему грузовой автомобиль FORD TRANSIT.

Как пояснили в пресс-службе регионального УФССП, подлежащий аресту автомобиль использовался неплательщиком для коммерческих грузоперевозок. Судебный пристав нашел объявление должника и под видом клиента, желающего перевезти мебель в загородный дом, договорился с ним о встрече.

В назначенное время неплательщик за рулем своего грузового фургона прибыл по указанному адресу, где его уже ждали сотрудники органов принудительного исполнения. Автомобиль был арестован и передан на ответственное хранение представителю взыскателя. Имущество будет продано, если в ближайшее время неплательщик не погасит свой долг.