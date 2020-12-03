Видео: Новый трамвай в Ижевске на повороте не разошелся со старым

Шесть новых трамваев "Львенок", которые на днях появились в Ижевске, на поворотах не могут разойтись со встречным трамваем. Происходящее засняли на видео и выложили в соцсети горожане.

Оказалось, что у новых вагонов длинные носы и большие выносные зеркала заднего вида. Именно они и задевают на повороте встречные трамваи.

В пресс-службе "ИжГорЭлектроТранса" сообщили, что новые трамваи полностью соответствуют нормативным требованиям, предъявляемым к производимым в России вагонам. Такие трамваи уже используют в Перми, Ульяновске и Улан-Удэ, а освоение нового транспорта в Ижевске требует новых регламентов по эксплуатации.

- Узкие негабаритные места на трамвайных путях существовали всегда и для эксплуатируемых сегодня вагонов Татра Т-3. Регулирование движения в таких местах осуществляется дорожными знаками. Для выявления негабаритных мест для нового типа вагонов "Львенок" и проводится опытная обкатка. После нее будут внесены изменения в регламент движения трамваев, - прокомментировали в пресс-службе "ИжГЭТ".