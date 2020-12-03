За убийство в Саратове женщины и ее дочки арестовали учительницу

В жестоком убийстве в Саратове 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери подозревается учительница физкультуры одной из школ города.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, в убийстве подозревается учительница физкультуры одного из саратовских лицеев, которая имеет звание мастера спорта по гимнастике. Ранее женщина работала заместителем декана по воспитательной работе в одном из местных вузов.

По данным на сайтах нескольких местных образовательных организаций, женщина с ФИО, указанными на сайте Волжского районного суда Саратова, в разные годы вела уроки физкультуры в ряде школ города и работала в одном из вузов.

В среду региональное управление СК проинформировало, что 53-летняя подозреваемая в двойном убийстве по решению суда заключена под стражу на два месяца до 29 января. По версии следствия, женщина во время ссоры убила ножом свою знакомую, а затем ее маленькую дочь. Из квартиры убитой она похитила ювелирные украшения и банковскую карту. Позже с этой карты сняла 70 тысяч рублей.