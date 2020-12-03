В Новосибирске грузовой Boeing 747 совершил экстренную посадку

Грузовой самолет Boeing 747 экстренно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево. Как передает РИА Новости, причиной инцидента стал сигнал о технической неисправности.

По предварительной информации, сработал датчик, указывающий на то, что после взлета не было убрано правое шасси. В связи с этим командир экипажа принял решение о возвращении в аэропорт вылета и экстренной посадке.

В результате происшествия никто не пострадал. Каких-либо разрушений также не последовало. Известно, что борт направлялся из Новосибирска в китайский Чанджоу.

На борту судна находился только экипаж, пассажиров не было. Самолет эксплуатируется люксембургской авиакомпанией Cargolux Airlines International. Сейчас специалисты производят технический осмотр судна.