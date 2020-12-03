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03.12.2020 13:05
Рубрика: Общество

В Омске зафиксированы выбросы шести загрязняющих веществ

Текст: Наталья Граф (Омск)

В Омске передвижная эколаборатория зафиксировала превышение в воздухе предельно допустимой концентрации шести загрязняющих веществ.

На протяжении нескольких дней омичи жалуются, что в городе вновь стало трудно дышать. Горожане сообщают в службы экомониторинга о сильных запахах гари и химии. По словам специалистов, причина дымки над Омском - отсутствие осадков и ветра. В такую погоду в приземном слое атмосферы накапливаются и не рассеиваются загрязняющие вещества.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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2 декабря и 3 декабря Обь-Иртышское УГМС объявило в городе режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей. Однако, по всей видимости, не все предприятия его соблюдали.

- Отбор проб проводился в селе Надеждино, в Ленинском и Кировском округах города Омска, - сообщает пресс-служба Министерства природы Омской области. - Зафиксировано превышение оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, оксида азота.

Помимо этого, на автоматизированном посту по улице Дмитриева было зафиксировано превышение ПДК пыли. На автоматизированном посту по улице Заслонова фиксировалось превышение ПДК мелкодисперсных частиц РМ2,5, этилбензола.

Информацию о превышениях эколаборатория оперативно передала в Управление Росприроднадзора для принятия мер реагирования.

Выбросы загрязняющих веществ в Омске происходят регулярно. Однако в большинстве случаев нарушителям удается избежать ответственности.

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