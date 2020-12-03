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Рубрика: Происшествия

В Дербенте проверят сведения о вымогательствах со стороны хирурга

Текст: Роман Мерзляков (Махачкала)

В Дагестане организовали доследственную проверку информации о неправомерных действиях врача, сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.

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Накануне в интернете распространили фотографии и аудиозаписи, демонстрирующие своеобразный подход бывшего заведующего отделением детской хирургии Дербентской центральной городской больницы. Якобы он требовал от матери несовершеннолетнего пациента денег за операцию, необходимость в которой возникла в связи с острым аппендицитом.

Следователи выясняют все обстоятельства описанного события. По результатам проверки примут процессуальное решение. А ее ход и результаты взял на контроль руководитель управления Анатолий Щуров.

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