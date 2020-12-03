В Калининграде суд отменил смягчение наказания экс-главе пермского УФСИН

Калининградский областной суд отменил решение суда первой инстанции, который постановил заменить лишение свободы экс-главе пермского УФСИН Александру Соколову на принудительные работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, Соколов приговорен к 12 года колонии за мошенничество и получение взяток. Сейчас он отбывает наказание на территории Калининградской области. Ранее, Соколов направил в суд ходатайство о замене остатка срока (5 лет 9 месяцев и 17 дней) на принудительные работы с удержанием 10% зарплаты. 16 сентября 2020 года, Багратионовский районный суд постановил заменить заключение на принудительные работы. Это решение было опротестовано прокуратурой, а сегодня Калининградский суд отменил постановление.

Уточняется, что материалы дела направлены на новое рассмотрение в тот же суд, однако работать с ним будет иной состав.