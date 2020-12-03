В Сочи директора сети аптек будут судить за продажу опасных лекарств

Следственным отделом по Центральному району Сочи СК по Кубани завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней бывшего директора коммерческой организации, осуществляющей фармацевтическую деятельность. Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Установлено, что обвиняемая с 1998 года являлась директором сети аптек в Сочи. По данным следствия, женщине было известно, что ряд медицинских препаратов, в том числе внесенных в список сильнодействующих веществ, продается по рецептам и в определенной дозировке. Тем не менее фигурантка ради получения прибыли не позднее января 2018 года дала указание сотрудникам аптек, находившимся у нее в служебной зависимости, продавать за наличный расчет такие препараты покупателям любого возраста и без рецепта.

Таким образом, с января по декабрь 2018 года сеть аптек реализовала сильнодействующие препараты малолетним и несовершеннолетним потребителям. В результате здоровью троих несовершеннолетних и двоих малолетних, употребивших их без рецепта врача, был причинен легкий вред.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Кубани, речь идет об ООО "Босфор". В 2019 году по иску прокурора Центрального района Сочи действия работников этой сети аптек по отпуску лекарственных препаратов были признаны незаконными, лицензия на данный вид деятельности аннулирована.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.