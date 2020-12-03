В Сочи директора сети аптек будут судить за продажу опасных лекарств

Новости

Слуцкий оценил отказ стран Запада обсуждать минские соглашения в ООН 14:11
Вышел трейлер "Зои" - драмы о Зое Космодемьянской 14:11
Суд перенес рассмотрение дела о концерте Басты на стадионе в Петербурге 13:52
Володин назвал направления трат дополнительных доходов бюджета 13:52
Путин назвал Жискара д'Эстена патриархом европейской политики 13:50
Минтруд: План по пособиям для семей с детьми перевыполнен 13:46
Песков: Прививка от коронавируса необходима для нормальной жизни 13:36
Автоперевозчиков обяжут заранее сообщать об изменениях тарифов 13:35
Путин пообщается с волонтерами 13:34
Володин: Новый закон позволит вернуть в Россию 8 млрд в год 13:32
Водителя Porsche объявили в розыск за смертельное ДТП под Челябинском 13:29
Собянин объявил об открытии 4 декабря записи на вакцинацию от коронавируса 13:26
Нарышкин: Разведчик Абель добыл планы ядерного удара США по СССР 13:25
Миккельсен прокомментировал увольнение Деппа из "Фантастических тварей" 13:24
В Кремле объяснили отставку Чубайса 13:16
Песков назвал проблемы "Роснано" 13:15
Космонавт Сергей Рязанский показал снимки Уфы с МКС 13:15
В Венгрии сравнили ситуацию в Закарпатье с гражданской войной 13:12
Вышел трейлер второго сезона "Обычной женщины" с Михалковой 13:08
В Бутырской тюрьме перехватили передачу 80 мобильников, спрятанных в краске 12:57
Фото: Норильск накрыло снегопадом и "черной пургой" 12:56
Госдума возвращается к зарубежным поездкам 12:53
Блогер объяснил смерть девушки во время прямого эфира 12:49
Володин: Запрет на второе гражданство не ущемляет права чиновников 12:47
Власти попросили туристов не приезжать на Новый год в Петербург 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
"РГ" покажет трансляцию вручения высшей юридической премии "Юрист года"
"РГ" покажет трансляцию вручения высшей юридической премии "Юрист года"
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
03.12.2020 14:12
Рубрика: Происшествия

В Сочи директора сети аптек будут судить за продажу опасных лекарств

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Следственным отделом по Центральному району Сочи СК по Кубани завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней бывшего директора коммерческой организации, осуществляющей фармацевтическую деятельность. Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

На Кубани депутата и директора школы осудят за мошенничество

Установлено, что обвиняемая с 1998 года являлась директором сети аптек в Сочи. По данным следствия, женщине было известно, что ряд медицинских препаратов, в том числе внесенных в список сильнодействующих веществ, продается по рецептам и в определенной дозировке. Тем не менее фигурантка ради получения прибыли не позднее января 2018 года дала указание сотрудникам аптек, находившимся у нее в служебной зависимости, продавать за наличный расчет такие препараты покупателям любого возраста и без рецепта.

Таким образом, с января по декабрь 2018 года сеть аптек реализовала сильнодействующие препараты малолетним и несовершеннолетним потребителям. В результате здоровью троих несовершеннолетних и двоих малолетних, употребивших их без рецепта врача, был причинен легкий вред.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Кубани, речь идет об ООО "Босфор". В 2019 году по иску прокурора Центрального района Сочи действия работников этой сети аптек по отпуску лекарственных препаратов были признаны незаконными, лицензия на данный вид деятельности аннулирована.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Кабмин выделит регионам еще 10 миллиардов рублей
Аксенов назвал демагогическими претензии НАТО к обороне Крыма
Автоперевозчиков обяжут заранее сообщать об изменениях тарифов
Министр юстиции рассказал об объявленной России юридической войне
У Елизаветы Туктамышевой выявили коронавирус
ВС признал право продавцов отказывать в обслуживании клиентам без масок
Видео
Видео
Любитель бега чудом увернулся от летящей на него машины