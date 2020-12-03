В Сочи женщина незаконно получила почти два миллиона рублей

В Сочи завершено расследование уголовного дела по части 4 статьи 159.2 УК РФ о мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

Факт мошенничества выявили сотрудники УВД по Сочи совместно с УФСБ России по региону при проверке оперативной информации.

Установлено, что 45-летняя местная жительница предоставила в государственные учреждения, занимающиеся обязательным пенсионным и социальным обеспечением, подложные документы, свидетельствующие о наличии у нее второй группы инвалидности, на основании которых ей произведен расчет пенсии, ежемесячной денежной выплаты и компенсации взамен льгот по оплате жилья и коммунальных услуг.

Таким образом, с сентября 2009-го по июль 2020 года подозреваемая незаконно получила более 1,9 миллиона рублей в виде пенсионных, иных социальных выплат и льгот, которыми воспользовалась по своему усмотрению.

Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Фигурантке грозит до десяти лет лишения свободы.