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03.12.2020 16:17
Рубрика: Происшествия

В Сочи женщина незаконно получила почти два миллиона рублей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи завершено расследование уголовного дела по части 4 статьи 159.2 УК РФ о мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

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Факт мошенничества выявили сотрудники УВД по Сочи совместно с УФСБ России по региону при проверке оперативной информации.

Установлено, что 45-летняя местная жительница предоставила в государственные учреждения, занимающиеся обязательным пенсионным и социальным обеспечением, подложные документы, свидетельствующие о наличии у нее второй группы инвалидности, на основании которых ей произведен расчет пенсии, ежемесячной денежной выплаты и компенсации взамен льгот по оплате жилья и коммунальных услуг.

Таким образом, с сентября 2009-го по июль 2020 года подозреваемая незаконно получила более 1,9 миллиона рублей в виде пенсионных, иных социальных выплат и льгот, которыми воспользовалась по своему усмотрению.

Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Фигурантке грозит до десяти лет лишения свободы.

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