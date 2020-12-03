Водителя Porsche объявили в розыск за смертельное ДТП под Челябинском

Полиция объявила в розыск виновника ДТП, который в августе прошлого года на белом Porsche Cayenne сбил пожилую женщину-пешехода на трассе у поселка Еманжелинка в Челябинской области. Водитель, личность которого установлена, бросил автомобиль и покинул место происшествия, сообщили в четверг в ГУ МВД региона.

- По факту ДТП в результате которого погиб пешеход, в следственном отделе полиции по Еткульскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего, если оно сопряженно с оставлением места происшествия (пункт "б" часть 4 статьи 264 УК РФ), - пояснили в пресс-службе полицейского главка региона. - Установлен подозреваемый, который в настоящее время скрывается от следствия, находится в федеральном розыске. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на его задержание.

Как удалось выяснить "РГ", речь идет о неоднократно судимом, в том числе за вымогательство с применением насилия, жителе района, который сразу после наезда на пенсионерку скрылся с места происшествия и попытался ввести следствие в заблуждение - якобы за рулем в момент аварии находился не он. За смертельное ДТП и оставление места происшествия ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Главного следственного управления полицейского главка региона, отметили в пресс-службе полиции.