Итоги министерской встречи ОПЕК+ позволят рублю пробить важные уровни

Одним из главных факторов, влияющих на российскую валюту, уже давно является цена на нефть. В свою очередь, цены на "черное золото" были напряжены до предела, ведь после переноса на три дня состоялась министерская встреча ОПЕК+, где определялась судьба рынка энергоресурсов в начале 2021 года.

Специально для "Российской газеты" независимый финансовый эксперт Дмитрий Чечулин, рассказал об итогах встречи ОПЕК+ и перспективах рубля:

- Вчера решался вопрос о восстановлении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года и существовала неиллюзорная вероятность того, что Россия займет более агрессивную позицию. В этом решение ее могли поддержать представители ОАЭ.

Однако, по итогу встречи был принят ряд важных решений, некоторые из которых стали неожиданностью.

Так с января 2021 года объем добычи нефти вырастет на 500 тысяч баррелей в сутки, из которых 125 тысяч придется на Россию. Очень важное изменение - это ежемесячные совещания, на которых будет приниматься решение о дальнейшем изменение объемов добычи, причем как вверх, так и вниз, но шаг не более 500 тысяч баррелей в сутки. При этом план по возвращению на рынок 2 миллионов баррелей в сутки в силе, однако действовать надо аккуратно и точно не зимой, об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак.

Также аналитики ожидают что в 2021 году рост спроса составит 5,9 миллиона баррелей в сутки, против потери спроса в 9,8 миллиона баррелей в сутки в 2020 году. Также пандемия продолжает оказывать влияние на спрос, однако уже не такое значительное как весной.

Цена на нефть по итогу выросла всего на 0,75% за бочку марки Brent и на 0,53% за WTI. А вот российский рубль показал себя куда лучше. За два последний дня против Евро рубль укрепился более чем на 1%, из которых +0,55% за вчерашние торги (биржа закрылась после заседания ОПЕК+). А против доллара США за последние два дня рубль укрепился на +1,8%, из которых 0,78% это рост за вчера. Но нужно отметить, что более значительное укрепление рубля, против доллара США связано еще и со снижением американской валюты, которая находится под давлением на фоне выборов президента США.

Сейчас для пары USD/RUB настает важный момент, отмечает Дмитрий Чечулин. Если уровень поддержки 74,40 будет пробит, то следующей целевой отметкой станет уровень в 73,73, который уже будет мощным барьером от дальнейшего укрепления рубля.

Для пары EUR/RUB важный уровень расположился на цене 89,76. Пробитие этого рубежа откроет путь на 88,88.

При этом долгосрочные позиции российской национальной валюты выглядят весьма слабыми. За год, против евро потеря составила более 30%, а против "американца" почти 20%. И это еще нет никакого санкционного давления.