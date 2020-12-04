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04.12.2020 19:37
Рубрика: Власть

Медведев не видит возможности для продуктивного диалога с ЕС

Текст: Владимир Кузьмин
Продуктивный диалог с Евросоюзом невозможен, когда там в очередной раз пытаются списать внутренние проблемы на происки внешних врагов, в том числе России, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Замглавы Совбеза обратил внимание на опубликованный 3 декабря Еврокомиссией "Европейский план действий по демократии" и прокомментировал его новой записью в социальных сетях. Главная угроза демократии ЕС - "дезинформация", которую якобы распространяет Россия, а также Китай в контексте пандемии коронавируса", заметил Медведев. "Эти дурацкие обвинения находятся за гранью логики и здравого смысла и даже за гранью добра и зла, - заявил он. - Их безнравственность с учетом трагических последствий глобальной пандемии, затронувшей судьбы десятков миллионов людей на всей планете, очевидна".

Наша страна, написал замглавы Совбеза, в отличие от тех, кто любит пугать несуществующей угрозой из России, делами доказала готовность плечом к плечу сражаться с опасной болезнью. Отечественные вакцины от коронавируса открыты для использования. "Вызывает сожаление, что вместо того, чтобы объединять усилия в борьбе с угрозой человечеству, не признающей границ, в ЕС развернули новую атаку против России. По сути, создали информационный фон для введения цензуры и незаконных ограничений против неугодных журналистов", - считает Дмитрий Медведев.

"Поведение Евросоюза, раз за разом пытающегося списать внутренние проблемы на "происки внешних врагов", подрывает имидж ЕС. Вряд ли в таких условиях возможен продуктивный диалог с нашими европейскими соседями", - заключил заместитель председателя Совета Безопасности.

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