Песков пояснил ситуацию с приложением для вопросов к пресс-конференции Путина

Приложение, через которое можно будет задать вопросы к большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, появилось в доступе для скачивания. Но пока оно работает в тестовом режиме, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это тест​​​. Заработает в это воскресенье", - пояснил Песков.

Пресс-конференция состоится 17 декабря и пройдет в формате видеоконференции с элементами "Прямой линии".

Граждане смогут задавать вопросы, в том числе и передавать видео через приложение "Москва-Путину" и там же посмотреть трансляцию.