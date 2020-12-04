В центре Москвы из окна выбросили двух котов

В центре столицы пьяный мужчина выбросил в окно вещи и двух котов. Животные погибли. Как рассказали "РГ" в пресс-службе МВД по Москве, сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как рассказали в пресс-службе, в полицию обратилась женщина. По ее словам, муж 1979 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна квартиры вещи и двух котов. Оба животных погибли. По данному факту полиция проводит проверку в порядке ст. 144-145 УПК Ф.

Напомним, что согласно статье 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными) самое "легкое" наказание - штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб. А максимальный срок - лишение свободы на срок до 5 лет.