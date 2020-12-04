Воронежский школьник умер после урока физкультуры

Воронежские следователи проверяют обстоятельства смерти 15-летнего школьника в райцентре Острогожск.

Мальчика в бессознательном состоянии доставили в районную больницу из школы - ребенку стало плохо на уроке физкультуры. Спасти его медикам не удалось.

- Внешне видимых повреждений на теле не обнаружено, для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрошены родственники мальчика, очевидцы, сотрудники школы и больницы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказал руководитель Острогожского отдела СК Игорь Долгих.