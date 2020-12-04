Вильфанд предупредил жителей европейской части России об опасных морозах

В ряде регионов европейской части России ожидаются температуры ниже климатической нормы, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, аномально холодная погода прогнозируется 4-8 декабря в Нижегородской и Кировской областях, Мордовии и Марий Эл, где температуры будут на семь и более градусов ниже нормы.

"В северной половине Калмыкии среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 10-12 градусов, ночью местами до -22", - цитирует РИА Новости метеоролога. На севере Волгоградской области и на побережье Волги среднесуточная температура будет ниже нормы на 10-15 градусов, а в Пензенской области - на 9-10.

Ученый отметил, что подобные значительные отклонения от нормы являются опасным погодным явлением и требуют подготовки коммунальных служб и медиков. "Начинаются обморожения. Это по-настоящему тревожная информация", - подчеркнул Вильфанд.

Он также рассказал, что в центральной России будет наблюдаться морозная погода с температурами на 1-2 градуса ниже нормы. Существенно холоднее нормы будет на юге Западной Сибири, на юге и в центре Урала, в среднем и нижнем Поволжье, в Южном федеральном округе, где температурные аномалии составят 4-8 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что предстоящая зима в Москве ожидается теплее обычного: так, если средняя температура зимы составляет в столице -7,7 градуса, то зимой 2020-2021 года будет около -4. Декабрь в столичном регионе ожидается снежным. К Новому году высота снежного покрова может достичь 8-13 см.