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04.12.2020 08:00
Рубрика: Общество

Спасают жизни не ради наград

Текст: Лариса Розова
В небольшом городе Бородино Красноярского края больными коронавирусом занято 80% койкомест городской больницы. "В основном, это больные с легкой и средней тяжестью заболевания. Если самочувствие пациента ухудшается, его перевозят в соседний Канск, в специализированный ковидный госпиталь. Но прежде необходимо стабилизировать состояние человека, и тут сложно обойтись без аппарата ИВЛ", - объясняет главврач Михаил Рогов. Но такое высокотехнологичное оборудование стоит дорого, провинциальному госпиталю трудно рассчитывать на скорое выделение крупной государственной субсидии.
Доставленное оборудование поможет и медикам, и больным. Фото: предоставлено пресс-службой СУЭК. Доставленное оборудование поможет и медикам, и больным. Фото: предоставлено пресс-службой СУЭК.
Доставленное оборудование поможет и медикам, и больным. Фото: предоставлено пресс-службой СУЭК.

На помощь пришла компания СУЭК, которая с самого начала пандемии оказывает масштабную помощь больницам и соцучреждениям в регионах присутствия. При участии благотворительного фонда "СУЭК - РЕГИОНАМ" компания направила больнице средства на закупку оборудования. "Теперь мы готовы к экстренным случаям. За время пандемии компания много раз помогала нашей больнице, и эта поддержка в нынешних условиях просто бесценна", - отметил Рогов.

Действительно, эта помощь городской больнице Бородино от компании не первая, и не спонтанная. По словам директора по связям и коммуникациям АО СУЭК Сергея Григорьева, сначала перед компанией стояла задача сохранить стабильность производства, не допустить вспышек заболевания на предприятиях, которые обеспечивают энергией и теплом 6 миллионов человек в регионах Сибири и Дальнего Востока. Для ее решения задействовали опыт собственных горноспасательных бригад, медицинских частей, сервисных предприятий. Наладили выпуск сложной медицинской техники, такой как обеззараживатели-рециркуляторы воздуха, переориентировали цеха по пошиву спецодежды на производство масок, противоэпидемиологических костюмов и других средств индивидуальной защиты, закупили тонны антисептиков, тепловизоры, дезинфекционное оборудование.

Оказалось, этот опыт защиты персонала очень востребован в регионах, где сил и средств медработников не хватало для того, чтобы справиться с масштабами пандемии. Поэтому основной акционер Андрей Мельниченко и руководство компании решили оказать системную поддержку медицинским учреждениям и социальным службам регионов.

Компания организовала поставки крупных партий средств защиты и антисептиков в региональные больницы, развернула мощное волонтерское движение для поддержки маломобильных и социально незащищенных граждан, применила спецтехнику для обеззараживания территорий городов и посёлков, помогла врачам с транспортом и страхованием. Даже бытовые условия для медиков в "красной зоне" старались улучшить - закупали для больниц телевизоры, душевые кабины, кулеры, доставляли продуктовые наборы. Тут тоже помог опыт организации условий работы для вахтовиков на удаленных предприятиях и мест релаксации для сотрудников. По словам Григорьева, "мероприятия по борьбе с коронавирусом увеличили наши рабочие часы, ощутимо расширили круг дел и обязанностей. Но мы понимаем, что занимаемся нужным и благородным делом".

Масштаб и эффективность комплексной программы поддержки здравоохранения и социальной сферы СУЭК уже отметили своими наградами и государственные ведомства, и многие общественные организации. Только на этой неделе СУЭК получил две престижные российские награды за социальную поддержку - высшую награду конкурса People Investor Ассоциации менеджеров в номинации "Противодействие пандемии COVID-19" и за лучший проект в сфере развития оздоровительной культуры Всероссийского конкурса "Инвестиции в развитие здоровой страны. Лучшие корпоративные практики-2020".

"Но людей-то спасают не ради наград, - поясняет Григорьев. - Просто у шахтеров традиции взаимовыручки и солидарности, можно сказать, в крови. Для нас важно было поддержать оказавшихся в опасности людей до массовой вакцинации, и мы не жалели для этого сил. А награды - всего лишь показатель, что мы все делаем правильно".

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