В Архангельске девушка погибла в ванне из-за удара током от смартфона

В Архангельске 24-летняя девушка погибла в ванне от удара током. Причиной трагедии, предположительно, стал упавший в воду смартфон, который заряжался от сети.

Как сообщает региональная диспетчерская служба "112", погибшую обнаружила вернувшаяся домой подруга, с которой они вместе снимали квартиру. По словам свидетельницы, девушка лежала в ванне с водой, была очень бледной и не подавала никаких признаков жизни.

Рядом с ней в воде лежал заряжавшийся гаджет. Когда подруга прикоснулась к пострадавшей, ее тоже ударило током, но в этом случае обошлось без последствий.

Сотрудники МЧС предположили, что причиной трагедии стал электрический разряд, полученный через воду. Смартфон был подключен к сети через зарядное устройство.

Специалисты напоминают, что электрические приборы, к которым относятся и мобильные устройства, становятся смертельно опасными при контакте с водой. А следовательно, ванная комната - не подходящее место для зарядки гаджетов и пользования ими.