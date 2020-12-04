В Карелии отменили ранее объявленные каникулы для четвероклассников

В Карелии отменили ранее объявленные с 19 декабря каникулы для четвероклассников. Дети продолжат учиться в дистанционном формате до конца месяца, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Чуть ранее власти издали распоряжение о том, что с 19 декабря ученики 1-4 классов уйдут на досрочные каникулы по 10 января. Но после этого власти региона получили сотни обращений с просьбой оставить четвероклассников на дистанционном обучении до конца полугодия. Родители объясняли это тем, что дети уже втянулись в учебу и готовятся к переходу в среднее звено.

Поэтому в распоряжение и внесли изменения. С 19 декабря уйдут на каникулы учащиеся 1-3 классов. Четвероклассники продолжат занятия. С 7 декабря по 31 декабря на дистанционную форму обучения переведут также и учеников 9 и 11 классов.