В Челябинской области пограничники задержали грузовик со снюсом

В Челябинской области пограничники автомобильного пункта пропуска "Бугристое" задержали грузовик, на котором пытались провезти в Россию более 120 тысяч порций снюса, а также различные биодобавки, запрещенные на территории страны. Груз направлен на экспертизу для принятия процессуального решения, сообщили в пятницу в пограничном управлении ФСБ России региона.

- В ходе осмотра грузового транспортного средства, следовавшего на въезд в Российскую Федерацию, пограничниками выявлены БАДы иностранного производства, предположительно содержащие вещество, запрещенное к свободному обороту на территории РФ, а также шесть тысяч коробок некурительной табачной смеси (снюс) общим объемом 120 тысяч индивидуальных порций, не имеющих соответствующих маркировок, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Уже установлено, что груз направлялся на один из расположенных в Екатеринбурге складов, откуда его планировалось распределить по разным городам - перевезти в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Грозный, Сочи, Казань, Уфу, Новосибирск и Иркутск. Груз изъят и передан сотрудникам отдела полиции Троицка для направления на экспертизу и принятия процессуального решения.

Стоит отметить, что запрет на продажу снюсов установлен в Челябинской области и ряде других регионов России. Этот вид жевательного табака пользуется популярностью у подростков.