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4 декабря 2020 г.

Постановление губернатора Самарской области от 4 декабря 2020 года № 355 "О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области" следующие изменения:

в пункте 2.9 слова "до 6 декабря" заменить словами "до 20 декабря";

в пункте 2.10 слова "до 6 декабря" заменить словами "до 20 декабря".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров



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