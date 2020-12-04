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04.12.2020 20:20
Рубрика: Власть

Симпозиум продемонстрировал большой интерес к тематике БРИКС

Текст: Константин Волков
Симпозиум БРИКС по государственному управлению, организованный "РГ" и Китайской международной издательской корпорацией, прошел в онлайн-режиме 3-4 декабря. В нем приняли участие несколько десятков чиновников и экспертов из всех стран группы, включая депутатов и ученых.

Как отметил в завершении мероприятия гендиректор ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Павел Негоица, тема видеоконференции была обозначена как проблемы государственного управления, но в реальности предмет обсуждения оказался куда масштабнее.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
На симпозиуме БРИКС названы способы развить сотрудничество России и Китая

"У специалистов по странам БРИКС накопилось много вопросов, которые хочется обсудить, а площадок для этого в условиях пандемии не хватает, - сказал Негоица. - В результате на нашем симпозиуме были подняты самые разные темы - проблемы инноваций, информационной безопасности, новых взаимоотношений между странами БРИКС с одной стороны и Евросоюзом с другой, оформление отношений с США".

По его словам, оказалось, что собравшихся интересует очень много самых разных направлений в рамках БРИКС, и на одном симпозиуме, пусть и продолжавшемся два дня, обсудить их все не представляется возможным.

"Даже разделение на три секции, шедшие параллельно, не решило проблемы, много вопросов не уместилось в рамки мероприятия, - отметил Негоица. - Это говорит о том, что БРИКС и процессы, идущие в этом объединении, волнуют многих".

Также гендиректор "Российской газеты" отметил уважительное отношение участников друг к другу. "Хотя точки зрения у разных докладчиков зачастую не совпадали, но все мнения высказывались в уважительной форме. Надеюсь, что мы с нашим китайским партнером, Китайской международной издательской корпорацией, проведем еще не одну подобную конференцию".

Эксперт: БРИКС оказывает стабилизующее воздействие на мир

Также, по его словам, происходящее в БРИКС, одном из крупнейших международных объединений, на территории стран которого проживает более 40 процентов населения планеты, "требует очень серьезной поддержки во всех странах БРИКС. И хотелось бы, чтобы к этой тематике уделялось больше внимание в масс-медиа".

Главный редактор Китайской международной издательской корпорации Гао Аньмин также отметил в заключительном слове, что, несмотря на встречу в онлайн-режиме, общение участников не стало менее дружественным, и это показывает, что контакты между специалистами стран БРИКС сохраняются даже в пандемию. Также Гао Аньмин призвал придерживаться открытости в отношениях между странами БРИКС на всех уровнях, подчеркнув, что укрепление партнерских отношений будет способствовать усилению роли БРИКС в мире.

Россия - Китай: события и комментарии Власть Работа власти Госуправление Общество СМИ и соцсети Международные организации БРИКС

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