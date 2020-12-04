В Швейцарии выявлен первый случай заражения кошки коронавирусом

Власти Швейцарии информировали о первом в стране случае коронавируса у домашней кошки. "Однако ничто не говорит о том, что кошки или собаки могут представлять риск инфицирования для человека", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Заражения коронавирусом кошек или собак фиксировались уже в разных странах мира. Практически во всех случаях инфицированные животные проживали с людьми, заболевшими COVID-19. Кошка в Швейцарии не стала исключением, пишет ТАСС. Она была обследована в рамках научного проекта.

Предполагается, что животные заражаются вследствие тесных контактов с инфицированными людьми. В связи с этим швейцарские власти посоветовали больным людям соблюдать общие правила гигиены в отношении домашних животных, избегая с ними тесных контактов. "Не позволяйте лизать лицо, мойте регулярно руки, проводите регулярную чистку миски и подстилки животного", - говорится в сообщении.