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04.12.2020 19:55
Рубрика: Происшествия

В Следственном комитете прошел Совет молодых следователей

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет - структура, в которой трудится очень много молодёжи. Пожалуй, больше, чем в любом другом правоохранительном ведомстве. Именно поэтому Совету молодых следователей придаётся такое важное значение.

Журналистов на мероприятие не приглашали, поэтому о том, что там происходило, корреспонденту "РГ" рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Фото: sledcom.ru
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Под председательством Александра Бастрыкина посредством видео-конференц-связи состоялось заседание Совета молодых следователей. В обсуждении проблем, возникающих в служебной деятельности молодых следователей, поиска путей решения этих проблем, вопросов профессионального становления и развития молодых специалистов приняли участие руководители ряда подразделений центрального аппарата, молодые следователи территориальных следственных органов, входящие в совет, и приглашенные лица, - объяснила представитель ведомства.

На сегодняшний день в следственных органах проходят службу почти 3,5 тысячи сотрудников со стажем до 3 лет. Состоялось уже два выпуска следователей из Московской академии, а в текущем году прошел первый выпуск из Санкт-Петербургской академии.

В следственные органы из Московской академии пришло в 2019 году 76 выпускников, из которых 10 - назначены старшими следователями и 66 - следователями. В 2020 году из двух академий СК России выпустились 151 человек (Московской - 94, Санкт-Петербургской - 47), из которых 33 - назначены старшими следователями и 118 - следователями.

Председатель СК России отметил, что немалая роль в борьбе с преступностью и раскрытии преступлений принадлежит молодым следователям. Он подчеркнул, что "меры по повышению профессионального роста, подготовки, а также решение социальных проблем молодых следователей являются важной задачей всех должностных лиц следственных управлений, подразделений центрального аппарата, управления кадров, управления воспитательной работы и ветеранов". Вместе с тем, Александр Бастрыкин напомнил о необходимости самостоятельной подготовки каждого следователя, пояснив, что самостоятельная работа над собой не должна прекращаться на протяжении всей службы.

На Совете молодые следователи поделились с руководством впечатлениями о своей службе в первые годы и рассказали об имеющихся проблемах. В частности, речь шла об обеспечении служебным жильем, возмещении затрат, связанных с наймом жилья, организации медицинского обслуживания сотрудников и их семей. Также активно обсуждался вопрос наставничества и повышения квалификации молодых следователей.

Председатель СК России поручил подчиненным проанализировать соразмерность выплачиваемых сотрудникам компенсаций за найм жилья, а руководителям территориальных следственных органов указал на необходимость оперативного решения существующей проблемы, связанной с обеспечением служебным жильем. Александр Бастрыкин также рассказал о работе по созданию ведомственных санаториев.
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На совещании к главе СК обратились представители ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю с просьбой рассмотреть вопрос о проведении ремонта в их здании. Глава ведомства поручил соответствующему подразделению центрального аппарата проработать этот вопрос и оценить состояние помещений управления.

Поднимались вопросы, связанные со служебной деятельностью. Так, старший следователь следственного отдела по Южно-Сахалинску следственного управления СК по Сахалинской области обратила внимание на длительность проводимых экспертиз по отдельным категориям преступлений и проблему привлечения экспертов из соседних регионов. Глава ведомства поручил центральному аппарату СК России проработать эту проблему и доложить пути решения.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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