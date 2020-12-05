Боярский назвал Д`Артаньяна отрицательным персонажем и убийцей

Семидесятилетний советский, российский актер и певец Михаил Боярский сделал заявление, шокировавшееся миллионы поклонников артиста и его наиболее прославленного и узнаваемого героя - Д`Артаньяна.

В интервью YouTube-каналу "Зангалис & К" народный артист РСФСР уточнил, что считает мушкетера отрицательным персонажем, более того - убийцей. "Д'Артаньян - убийца самый настоящий. В день по пять трупов", - подсчитал актер. Добавив: "Еще женщине голову отрубили - и ничего".

Кроме того, Михаил Сергеевич пожалел о своем участии в ремейках-сиквелах "Мушкетеров", напомнив, что "в одну реку дважды войти очень сложно", поэтому "последующее всегда хуже предыдущего". Но артист снялся во всех этих проектах, так как ему нужно было кормить семью.

Кроме того, как вспоминает Боярский, изначально он решил для себя отказаться от участия в продолжениях, но его принялись стыдить коллеги, "друзья-мушкетеры", и режиссер, в итоге пришлось согласиться. Так как в противном случае проект бы не состоялся вовсе.

При этом артист признался, что в целом играть положительных героев не любит.