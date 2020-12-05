Указ главы Чувашской Республики от 5 декабря 2020 года № 307 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

Новости

Получено подтверждение повторных случаев заражения COVID-19 15:41
Путин пообещал покататься на коньках с мальчиком из Челябинской области 15:09
Путин считает, что россияне стали больше ценить жизнь 14:53
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признан лучшим молодым игроком РПЛ 14:52
Путин поддержал проект "Добрый заяц", помогающий инвалидам в сфере обслуживания 14:25
Путин пообещал итальянцу из Красноярска решить вопрос с гражданством РФ 14:13
В Москве клуб опечатали из-за ковидных нарушений на концерте "Кипелова" 13:54
Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата 12:54
Макрон оставил открытым вопрос об участии в выборах 2022 года 12:32
В Москве зарегистрировано 7993 новых случая COVID-19 11:06
Баскетбольные майки Обамы и Джордана проданы за рекордные суммы 10:33
Петр Бирюков: Мемориал "Штыки" в Зеленограде получил новую подсветку 10:20
В результате аварии на угольной шахте в Китае погибли 18 человек 10:00
Врачи назвали безвредную норму мандаринов в день 09:39
На Украине родственники донесли на ветерана за медаль "75 лет Победы" 09:30
Оперштаб: Еще 6584 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:22
Мелкие петарды и фейерверки-фонтаны в России разрешат запускать в зданиях 07:51
Германия назвала судно-трубоукладчик "Северного потока-2" 07:06
В Гонконге повысят штрафы за нарушение ограничительных мер 05:23
Экс-министр финансов Австрии приговорен к восьми годам за коррупцию 04:46
В Роспотребнадзоре разъяснили, почему антитела - не гарантия иммунитета к COVID-19 03:00
Трамп распорядился вывести военных США из Сомали 02:14
ВОЗ: Более 628 тысяч заражений COVID-19 зарегистрировано в мире за сутки 01:57
Хакеры вывели из строя почти 3 тысячи постаматов в Москве 00:51
Ученые предрекли Соединенным Штатам "мегакатастрофу" 00:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
5 декабря 2020 г.

Указ главы Чувашской Республики от 5 декабря 2020 года № 307 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173, от 11 июля 2020 г. № 182, от 28 июля 2020 г. № 202, от 15 августа 2020 г. № 209, от 19 августа 2020 г. № 211, от 22 августа 2020 г. № 213, от 28 августа 2020 г. № 216, от 4 сентября 2020 г. № 223, от 11 сентября 2020 г. № 227, от 19 сентября 2020 г. № 231, от 29 сентября 2020 г. № 261, от 17 октября 2020 г. № 275, от 2 ноября 2020 г. № 285, от 10 ноября 2020 г. № 292, от 23 ноября 2020 г. № 294) следующие изменения:

1) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

"2.2. Установить, что с 7 по 12 декабря 2020 г. включительно реализация образовательных программ осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, осуществляющих свою деятельность на территории Чувашской Республики.";

2) в пункте 5.1:

абзац двадцать восьмой признать утратившим силу;

дополнить новыми абзацами тридцатым - тридцать пятым следующего содержания:

"при соблюдении следующих дополнительных условий на территории фуд-корта (зона питания, где посетителям предлагают услуги сразу несколько объектов общественного питания, имеющих общий зал для питания):

обслуживание посетителей в отдельных обозначенных посадочных зонах для каждого объекта общественного питания на территории фуд-корта при наличии разрывов между зонами не менее 1,5 метра;

установка прозрачных защитных экранов для работников (за исключением окон для оформления и выдачи заказа);

наличие подачи свежего воздуха, исключающей рециркуляцию воздуха внутри системы вентиляции;

обеспеченность диспенсерами для антисептической обработки рук (из расчета по одному на каждого работника), а также наличие санузлов шаговой доступности;

размещение информационных материалов о противодействии распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

абзацы тридцатый - тридцать третий считать соответственно абзацами тридцать шестым - тридцать девятым.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 1, который вступает в силу с 7 декабря 2020 года.

Глава Чувашской Республики О.Николаев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией