Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 декабря 2020 года № 163 " О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 16 октября 2020 года № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 30 ноября 2020 года, постановляю:

1. Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 15 декабря 2020 года обеспечить опережающую выплату отдельных мер социальной поддержки, финансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного - Югры, за декабрь 2020 года и до 25 декабря 2020 года - за январь 2021 года.

2. Гражданам с 7 декабря 2020 года регистрировать свой номер телефона в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "Цифровое уведомление" путем сканирования QR-кода при посещении организаций общественного питания.

3. Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры совместно с главами городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 25 декабря 2020 года организовать доставку и вручение подарков участникам Югорской новогодней елки.

4. Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры совместно с Департаментом информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 10 декабря 2020 года разработать и внедрить электронный прививочный сертификат с включением в него памятки для лиц, в отношении которых проводится вакцинация (особенности режима труда и отдыха, иные правила).

5. Рекомендовать организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, обеспечить при наличии возможности с соблюдением законодательства Российской Федерации опережающую выплату заработной платы за ноябрь, декабрь 2020 года.

6. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

6.1. В срок до 15 декабря 2020 года совместно с представителями организаций торговли, по предоставлению услуг населению, в том числе по доставке и выдаче заказов, внедрить оптимальный режим работы указанных организаций в предпраздничные и праздничные дни, обеспечивающий недопущение массового скопления граждан.

6.2. Провести кампанию, в том числе в социальных сетях, по информированию граждан о введенном режиме работы организаций торговли, по предоставлению услуг населению, в том числе по доставке и выдаче заказов, в предпраздничные и праздничные дни.

6.3. Совместно с представителями управляющих компаний пересмотреть графики работы в части увеличения количества мероприятий по обеззараживанию мест общего пользования многоквартирных жилых домов в период с 25 декабря 2020 года по 11 января 2021 года.

7. Рекомендовать главам муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период до открытия зимних автомобильных дорог, ледовых переправ в зависимости от транспортной доступности предусмотреть меры по обеспечению жителей труднодоступных и отдаленных населенных пунктов продуктами питания, товарами первой необходимости, лекарствами, топливом.

8. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 октября 2020 года № 142 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, дополнив абзац четвертый подпункта 2.2 пункта 2 после слов "железнодорожных вокзалах" словами ", автозаправочных станциях".

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







