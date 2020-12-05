Закон Калининградской области от 2 декабря 2020 года № 487 "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Калининградской областной Думой шестого созыва 26 ноября 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 14697032,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 13095994,5 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 1488547,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 14699492,0 тыс. рублей;

3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 2460,0 тыс. рублей, или 0,02 процента объема доходов.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 15377612,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 13714916,6 тыс. рублей, областного бюджета в сумме 1545695,4 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 16215576,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 14488744,4 тыс. рублей, областного бюджета в сумме 1605099,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 15377612,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 16215576,2 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

Статья 5. Доходы бюджета Фонда

Утвердить доходы бюджета Фонда на 2021 год согласно приложению № 4 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2021 год согласно приложению № 6 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 7 к настоящему Закону.

Статья 7. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов на 2021 год, согласно приложению № 8 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 9 к настоящему Закону.

2. Установить, что указанные в пункте 1 настоящей статьи бюджетные ассигнования направляются Фондом:

1) на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования;

2) на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования.

Статья 8. Нормированный страховой запас Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Нормированный страховой запас Фонда формируется в составе расходов бюджета Фонда для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования.

2. Установить, что общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда в 2021 году составляет 1207271,7 тыс. рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов 1263513,0 тыс. рублей и 1332847,1 тыс. рублей соответственно.

3. В составе расходов бюджета Фонда формируется нормированный страховой запас, включающий средства:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

4. Нормированный страховой запас Фонда в части средств, направляемых на цели, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 3 настоящей статьи, формируется за счет доходов бюджета Фонда.

5. Нормированный страховой запас Фонда в части средств, направляемых на цели, указанные в подпункте 3 пункта 3 настоящей статьи, формируется за счет средств от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, и в объеме, определяемом в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

Статья 9. Особенности исполнения бюджета Фонда на 2021 год

Установить, что остатки средств бюджета Фонда на 01 января 2021 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Статья 10. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций на 2021 год

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2021 года.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







