Постановление правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2020 года № 273-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Кабардино-Балкарской Республике за III квартал 2020 г."

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2005 г. № 30-РЗ "О прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской Республике" Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Установить по представлению Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики величину прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике за III квартал 2020 г. в расчете на душу населения 11723 рубля, для трудоспособного населения - 12192 рубля, для пенсионеров - 9159 рублей, для детей - 12501 рубль.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики А.Мусуков







