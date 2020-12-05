Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2020 года № 44-РЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-Балкарской Республике на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии"

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 ноября 2020 года

В статье 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 сентября 2020 года № 26-РЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-Балкарской Республике на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) слова "9679 рублей" заменить словами "10198 рублей".

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков







