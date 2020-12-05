Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2020 года № 44-РЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-Балкарской Республике на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии"

Новости

Германия назвала судно-трубоукладчик "Северного потока-2" 07:06
В Гонконге повысят штрафы за нарушение ограничительных мер 05:23
Экс-министр финансов Австрии приговорен к восьми годам за коррупцию 04:46
В Роспотребнадзоре разъяснили, почему антитела - не гарантия иммунитета к COVID-19 03:00
Трамп распорядился вывести военных США из Сомали 02:14
ВОЗ: Более 628 тысяч заражений COVID-19 зарегистрировано в мире за сутки 01:57
Хакеры вывели из строя почти 3 тысячи постаматов в Москве 00:51
Ученые предрекли Соединенным Штатам "мегакатастрофу" 00:04
В ДТП с маршруткой под Тверью пострадали 11 человек 04.12.2020
Срок задержания журналистов НТВ в Турции продлили на 3 дня 04.12.2020
В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом 04.12.2020
В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве семьи 04.12.2020
Собянин заявил об отсутствии эпидемии гриппа в Москве 04.12.2020
Количество военных с коронавирусом сократилось в Вооруженных силах 04.12.2020
Подмосковная прокуратура взяла на контроль расследование тройного убийства 04.12.2020
Вакцинация от коронавируса в Москве: как это будет 04.12.2020
Врач рассказала, как подготовиться к вакцинации от COVID-19 04.12.2020
Дания прекратит разведку новых месторождений нефти и газа в Северном море 04.12.2020
Росгвардия стала лауреатом "Премии Рунета 2020" 04.12.2020
В Подмосковье убили семью из трех человек 04.12.2020
Германия обновит фонетический алфавит, удалив слова, добавленные нацистами 04.12.2020
В ООН спрогнозировали тяжелейший гуманитарный кризис в 2021 году 04.12.2020
Путин обсудил на совещании Совбеза ситуацию в СНГ 04.12.2020
Путин назначил Чубайса спецпредставителем по связям с международными организациями 04.12.2020
Хуснуллин: Надо ориентироваться на ипотечные ставки в развитых странах 04.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
5 декабря 2020 г.

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2020 года № 44-РЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-Балкарской Республике на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии"

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 ноября 2020 года

В статье 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 сентября 2020 года № 26-РЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-Балкарской Республике на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) слова "9679 рублей" заменить словами "10198 рублей".

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией