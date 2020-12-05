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05.12.2020 12:32
Рубрика: В мире

Макрон оставил открытым вопрос об участии в выборах 2022 года

Текст: Александр Саможнев
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: EPA/ ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL MAXPPP OUT Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: EPA/ ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL MAXPPP OUT
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: EPA/ ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL MAXPPP OUT

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу не ответил прямо на вопрос телеканала Brut online news об участии в президентских выборах 2022 года. Не исключаются разные варианты, в том числе, и не выдвижение своей кандидатуры, отметил он.

Фото: AP Photo
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"Вопрос, если понадобится, будет решаться в нужное время, - подчеркнул Макрон. - Возможно, в последние месяцы перед выборами мне придется принять трудные решения, как того требуют обстоятельства, и это сделает для меня невозможным быть кандидатом".

"Я ничего не исключаю", - подтвердил Макрон, который в мае 2017 года продемонстрировал невероятный политический успех, став в возрасте 39 лет самым молодым президентом современной Франции.

По его словам, некоторые политики начинают свою избирательную кампанию за полтора года вперед, на самом деле все решают активные действия и убежденность.

Большинство аналитиков твердо уверено, что Макрон будет баллотироваться на второй срок, несмотря на неспокойное пребывание в должности из-за протестов, забастовок, пандемии коронавируса, а также целого ряда атак, в которых обвиняются исламистские радикалы.

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Его главным соперником, скорее всего, будет ультраправый лидер Марин Ле Пен, хотя любое появление неожиданных кандидатов справа, таких как бывший генерал Пьер де Вилье или экс-премьер Эдуард Филипп, может перевернуть картину с ног на голову.

Между тем Ле Пен уже заявила о своем намерении участвовать в выборах, как и лидер левого движения Жан-Люк Меланшон.

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