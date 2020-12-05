"Малыш Йода" - ситх: вот как выглядит темная версия любимца интернета

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В пятом эпизоде "Мандалорца" титульный герой наконец-то продрался черед филлерные серии и встретился с Асокой Тано, появления которой в шоу фанаты ждали еще с весны. Угрюмый наемник в шлеме надеялся, что опытная джедайка займется воспитанием "Малыша Йоды", но ученица Энакина Скайуокера ответственность за милую зверушку брать отказалась, узрев в таком падаване потенциал Темной стороны.

И интернет не заставил долго ждать с реакцией на этот сюжетный ход: в Instagram-профиле издания Comicbook появился постер с Грогу (именно так на самом деле зовут малыша) - повзрослевшим и овладевшим тайными знаниями Ситхов.

Аудитории такой взгляд на полюбившегося персонажа понравился - на момент написания этой заметки пост набрал больше 16 тысяч отметок "Нравится".