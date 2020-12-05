Указ губернатора Нижегородской области от 2 декабря 2020 года № 201 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

Новости

Германия назвала судно-трубоукладчик "Северного потока-2" 07:06
В Гонконге повысят штрафы за нарушение ограничительных мер 05:23
Экс-министр финансов Австрии приговорен к восьми годам за коррупцию 04:46
В Роспотребнадзоре разъяснили, почему антитела - не гарантия иммунитета к COVID-19 03:00
Трамп распорядился вывести военных США из Сомали 02:14
ВОЗ: Более 628 тысяч заражений COVID-19 зарегистрировано в мире за сутки 01:57
Хакеры вывели из строя почти 3 тысячи постаматов в Москве 00:51
Ученые предрекли Соединенным Штатам "мегакатастрофу" 00:04
В ДТП с маршруткой под Тверью пострадали 11 человек 04.12.2020
Срок задержания журналистов НТВ в Турции продлили на 3 дня 04.12.2020
В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом 04.12.2020
В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве семьи 04.12.2020
Собянин заявил об отсутствии эпидемии гриппа в Москве 04.12.2020
Количество военных с коронавирусом сократилось в Вооруженных силах 04.12.2020
Подмосковная прокуратура взяла на контроль расследование тройного убийства 04.12.2020
Вакцинация от коронавируса в Москве: как это будет 04.12.2020
Врач рассказала, как подготовиться к вакцинации от COVID-19 04.12.2020
Дания прекратит разведку новых месторождений нефти и газа в Северном море 04.12.2020
Росгвардия стала лауреатом "Премии Рунета 2020" 04.12.2020
В Подмосковье убили семью из трех человек 04.12.2020
Германия обновит фонетический алфавит, удалив слова, добавленные нацистами 04.12.2020
В ООН спрогнозировали тяжелейший гуманитарный кризис в 2021 году 04.12.2020
Путин обсудил на совещании Совбеза ситуацию в СНГ 04.12.2020
Путин назначил Чубайса спецпредставителем по связям с международными организациями 04.12.2020
Хуснуллин: Надо ориентироваться на ипотечные ставки в развитых странах 04.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
5 декабря 2020 г.

Указ губернатора Нижегородской области от 2 декабря 2020 года № 201 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

Дата подписания 2 декабря 2020 г.
Опубликован 5 декабря 2020 г.
Вступает в силу 2 декабря 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Во втором предложении абзаца первого пункта 4.2 слова "в возрасте старше 65 лет" заменить словами "в возрасте 65 лет и старше", дополнить словами: "; с 7 по 20 декабря 2020 г.; с 21 по 31 декабря 2020 г.".

1.2. Подпункт "б" пункта 4.4 после слов "обособленном помещении" дополнить словами ", сооружении, транспортном средстве".

1.3. В абзаце втором подпункта "и" пункта 5.2 слова "на расстоянии не менее чем в двух метрах друг от друга" заменить словами "таким образом, чтобы расстояние между продавцами составляло не менее трех метров друг от друга".

1.4. Подпункт "з" пункта 5.3 дополнить словами ", за исключением оказания услуг общественного питания в автовокзалах, железнодорожных вокзалах и аэропорту с учетом запрета на продажу алкогольной продукции, в том числе пива".

1.5. Подпункт "а" пункта 5.5 после слов "65 лет" дополнить словами "и старше".

1.6. В подпункте "в" пункта 5.6 слова "старше 65 лет" заменить словами "в возрасте 65 лет и старше".

1.7. В подпункте "к" пункта 5.9 слова "старше 65 лет" заменить словами "в возрасте 65 лет и старше".

1.8. В подпункте "и" пункта 5.16 слова "не менее 2 м" заменить словами "не менее 2 свободных мест".

2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией