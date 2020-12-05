Указ губернатора Нижегородской области от 2 декабря 2020 года № 201 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Во втором предложении абзаца первого пункта 4.2 слова "в возрасте старше 65 лет" заменить словами "в возрасте 65 лет и старше", дополнить словами: "; с 7 по 20 декабря 2020 г.; с 21 по 31 декабря 2020 г.".

1.2. Подпункт "б" пункта 4.4 после слов "обособленном помещении" дополнить словами ", сооружении, транспортном средстве".

1.3. В абзаце втором подпункта "и" пункта 5.2 слова "на расстоянии не менее чем в двух метрах друг от друга" заменить словами "таким образом, чтобы расстояние между продавцами составляло не менее трех метров друг от друга".

1.4. Подпункт "з" пункта 5.3 дополнить словами ", за исключением оказания услуг общественного питания в автовокзалах, железнодорожных вокзалах и аэропорту с учетом запрета на продажу алкогольной продукции, в том числе пива".

1.5. Подпункт "а" пункта 5.5 после слов "65 лет" дополнить словами "и старше".

1.6. В подпункте "в" пункта 5.6 слова "старше 65 лет" заменить словами "в возрасте 65 лет и старше".

1.7. В подпункте "к" пункта 5.9 слова "старше 65 лет" заменить словами "в возрасте 65 лет и старше".

1.8. В подпункте "и" пункта 5.16 слова "не менее 2 м" заменить словами "не менее 2 свободных мест".

2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







