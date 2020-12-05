Опубликован постер "Соколиного глаза" с преемницей Клинта Бартона

Съемки сериала "Соколиный глаз" от Marvel уже начались, и в Сети даже успели появиться первые кадры.

Они подтвердили, что одну из главных ролей в шоу исполнит Хейли Стейнфилд, а художница с ником Mizuri нарисовала для нее персональный постер.

На нем актриса запечатлена в образе Кейт Бишоп - потенциальной наследницы звания Хоукай в команде "Мстителей".

Стоит отметить, что для Стейнфилд марвеловская супергероика не является новым жанром - ранее она озвучила Гвен Стейси в мультфильме "Человек-паук: Через вселенные".

Выход дебютного сезона сериала "Соколиный глаз" запланирован на 2021 год, без более точной даты. Премьера состоится на платформе Disney+.