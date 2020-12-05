Указ губернатора Орловской области от 4 декабря 2020 года № 557 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "по 31 декабря 2020 года включительно" заменить словами "по 31 января 2021 года включительно";

2) в пункте 4 слова "по 31 декабря 2020 года включительно" заменить словами "по 31 января 2021 года включительно";

3) раздел I приложения 1 дополнить пунктами 5, 6 следующего содержания:

"5. Запретить по 11 января 2021 года нахождение несовершеннолетних лиц в возрасте до 16 лет в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей.

6. Запретить с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, проведение массовых мероприятий развлекательного характера с организацией досуга, в том числе корпоративных мероприятий.".

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







