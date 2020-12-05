Закон Орловской области от 4 декабря 2020 года № 2537-ОЗ "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Орловским областным Советом народных депутатов 4 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить основные характеристики областного бюджета:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2021 год - в сумме 39 812 052,6 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 38 450 129,2 тыс. рублей и на 2023 год -в сумме 40 029 435,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2021 год - в сумме 39 812 052,6 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 38 450 129,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - в сумме 725 000,0 тыс. рублей, и на 2023 год - в сумме 40 029 435,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - в сумме 1 560 000,0 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом и местными бюджетами на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить:

1) нормативы распределения отдельных налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет, бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, не установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Орловской области взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Орловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов исходя из зачисления в местные бюджеты 15 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Орловской области от указанного налога (с учетом доходов, полученных по единым нормативам отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, установленным статьей 81 Закона Орловской области от 26 декабря 2005 года № 562-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Орловской области") согласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения с территории соответствующего муниципального образования, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в бюджет субъекта Российской Федерации, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону;

4) дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Орловской области доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, распределенных в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов областного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета -органов государственной власти Орловской области и государственных органов Орловской области - согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета -органов государственной власти Российской Федерации - согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 4. Прогнозируемое поступление доходов в областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить прогнозируемое поступление доходов в областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год в сумме 18 676 219,7 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 15 991 899,4 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 16 027 941,8 тыс. рублей.

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 4 272 804,4 тыс. рублей, на 2022 год -в сумме 3 990 525,3 тыс. рублей и на 2023 год - в сумме 3 981 313,8 тыс. рублей.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Орловской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

5. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Орловской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

6. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию межведомственной инвестиционной программы по объектам, мероприятиям, наименованиям, типам и иным учетным формам утверждается Правительством Орловской области.

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Орловской области на 2021 год в сумме 5 679 539,9 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 5 405 897,9 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 6 173 112,3 тыс. рублей.

Прогнозируемое поступление доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Орловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов утвердить согласно приложению 13 к настоящему Закону.

8. Утвердить общий объем средств резервного фонда Правительства Орловской области на 2021 год в сумме 25 000,0 тыс. рублей.

9. Субсидии юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Орловской области.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение полномочий органов государственной власти Орловской области, государственных органов Орловской области и содержание казенных учреждений Орловской области

1. Губернатор Орловской области, Правительство Орловской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности государственных гражданских служащих Орловской области и работников, замещающих должности в органах исполнительной государственной власти Орловской области, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Орловской области, а также работников казенных учреждений Орловской области.

2. Заключение и оплата органами государственной власти Орловской области, государственными органами Орловской области и казенными учреждениями Орловской области договоров (соглашений, государственных контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, производятся в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с кодами классификации расходов областного бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

3. Вытекающие из договоров (соглашений, государственных контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, обязательства, принятые органами государственной власти Орловской области, государственными органами Орловской области и казенными учреждениями Орловской области сверх доведенных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств областного бюджета.

4. Получатель средств областного бюджета при заключении договоров (государственных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов от суммы договора (государственного контракта) - по договорам (государственным контрактам) об оказании медицинских услуг за пределами Орловской области, о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки государственных гражданских служащих Орловской области, об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, о проведении олимпиад школьников, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, о приобретении путевок для оздоровления и отдыха детей, о предоставлении услуг, связанных с проведением выставочно-ярмарочных мероприятий (выставок, ярмарок, форумов, конгрессов, презентаций), на оплату расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих государственные должности Орловской области, и государственных гражданских служащих Орловской области, с последующим документальным подтверждением по фактически произведенным расходам;

2) в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (государственного контракта) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства государственной собственности Орловской области;

3) в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (государственного контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Орловской области, по остальным договорам (государственным контрактам).

5. Установить предельный размер представительских расходов в размере 0,5 процента от расходов на функционирование Орловского областного Совета народных депутатов, Администрации Губернатора и Правительства Орловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по целевой статье классификации расходов областного бюджета 8900070010 "Центральный аппарат". Порядок использования представительских расходов устанавливается соответствующим органом государственной власти Орловской области.

6. Установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области нормативы бюджетных расходов по соответствующим мероприятиям и видам деятельности органами государственной власти Орловской области, государственными органами Орловской области и казенными учреждениями Орловской области применяются в пределах бюджетных ассигнований, установленных настоящим Законом.

Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обязательств Орловской области и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

1. Установить с 1 января 2021 года коэффициент индексации 1,01 по выплатам, пособиям и компенсациям, индексация по которым предусмотрена следующими нормативными правовыми актами Орловской области:

1) частью 3 статьи 61, частью 3 статьи 7, пунктом 3 части 1, абзацем вторым части 2 статьи 8, абзацем вторым части 2 статьи 81 Закона Орловской области от 2 октября 2003 года № 350-ОЗ "О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки";

2) частью 3 статьи 4 Закона Орловской области от 19 ноября 2004 года № 439-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка";

3) статьями 182 и 185 Закона Орловской области от 22 августа 2005 года № 529-ОЗ "О гарантиях прав ребенка в Орловской области";

4) пунктом 4 постановления Правительства Орловской области от 6 мая 2011 года № 136 "О дополнительных мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся и воспитывающихся в государственных образовательных организациях Орловской области";

5) абзацем вторым пункта 2 приложения к постановлению Правительства Орловской области от 28 октября 2013 года № 360 "О размере, условиях и порядке предоставления единовременной денежной выплаты на обзаведение хозяйством выпускникам педагогических образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и образовательные программы высшего образования, поступившим на работу в государственные образовательные организации Орловской области, муниципальные образовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах";

6) пунктом 7 постановления Правительства Орловской области от 3 февраля 2014 года № 16 "Об организации питания обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета".

2. Установить с 1 апреля 2021 года коэффициент индексации 1,01 по выплатам, индексация по которым предусмотрена следующими нормативными правовыми актами Орловской области:

1) пунктом 1 части 1 статьи 2 Закона Орловской области от 3 декабря 2007 года № 720-ОЗ "О звании "Ветеран труда Орловской области";

2) частью 4 статьи 2 Закона Орловской области от 19 ноября 2004 года № 440-ОЗ "О социальной поддержке ветеранов в Орловской области";

3) пунктом 1 части 1 статьи 2 Закона Орловской области от 19 ноября 2004 года № 441-ОЗ "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Орловской области".

3. Установить с 1 сентября 2021 года коэффициент индексации 1,01 по выплатам, индексация по которым предусмотрена следующими нормативными правовыми актами Орловской области:

1) частью 3 статьи 14 Закона Орловской области от 6 сентября 2013 года № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области";

2) пунктом 2.4 приложения к постановлению Правительства Орловской области от 18 сентября 2013 года № 322 "Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся очной формы обучения государственных профессиональных образовательных организаций Орловской области".

4. Коэффициент индексации, установленный частями 1-3 настоящей статьи, определен исходя из среднегодового значения индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Орловской области на 2021 год, установленного для Орловской области Правительством Российской Федерации, в целях обеспечения опережающей компенсации получателям социальных выплат по нормативным правовым актам Орловской области, указанным в частях 1-3 настоящей статьи, вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Статья 8. Особенности исполнения областного бюджета в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов

1. Установить в соответствии со статьей 171 Закона Орловской области от 26 декабря 2014 года № 1724-ОЗ "О бюджетном процессе в Орловской области" следующие дополнительные основания для внесения в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета, связанные с особенностями исполнения областного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета:

1) перераспределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Орловской области между целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета на основании принятых правовых актов Правительства Орловской области;

2) перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию межведомственной инвестиционной программы между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета на основании принятых правовых актов Правительства Орловской области;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, на реализацию государственных программ Орловской области между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета в случае внесения изменений в постановления Правительства Орловской области об утверждении государственных программ Орловской области;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, в пределах одной целевой статьи по расходам на обеспечение деятельности органов государственной власти Орловской области, государственных органов Орловской области между группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, реализуемых за счет средств безвозмездных поступлений из федерального бюджета и их софинансирования из областного бюджета;

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на реализацию мероприятий по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика";

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом Департаменту финансов Орловской области по целевой статье "Реализация инициативных проектов", между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Орловской области;

8) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета для обеспечения выплаты заработной платы, начислений на выплаты по оплате труда, пособий, компенсаций и иных социальных выплат;

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета в соответствии с правовыми актами Правительства Орловской области;

10) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года за счет остатков дотаций из федерального бюджета, не использованных по состоянию на начало текущего финансового года;

11) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом главным распорядителям бюджетных средств, для финансового обеспечения национальных проектов, реализуемых на территории Орловской области.

2. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов в сводную бюджетную роспись областного бюджета могут быть внесены изменения без внесения изменений в закон о бюджете на увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года:

1) в соответствии с пунктом 4 статьи 1794 и (или) абзацем десятым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации по расходам Дорожного фонда Орловской области в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований;

2) в соответствии с абзацем восьмым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств, включая поступления в виде расходных расписаний о доведении главными распорядителями бюджетных средств федерального бюджета лимитов по целевым безвозмездным поступлениям, предоставление которых осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты;

3) в соответствии с правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и (или) соглашениями (договорами), предусматривающими предоставление межбюджетных трансфертов или безвозмездных поступлений бюджету Орловской области.

3. Установить льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении с 1 января по 15 июня 2021 года включительно и с 1 сентября по 31 декабря 2021 года включительно в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа на 2021 год с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1163 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении". Порядок ежемесячной компенсации потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот утверждается Правительством Орловской области.

4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Орловской области в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном Департаментом финансов Орловской области.

5. Установить, что погашение за счет средств областного бюджета кредиторской задолженности, образовавшейся на 1 января 2021 года, осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством Орловской области.

6. В случае выполнения государственного задания автономными учреждениями Орловской области не в полном объеме остаток субсидии на выполнение государственного задания возвращается на счет областного бюджета в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания указанными учреждениями. Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания производится в срок до 1 апреля 2021 года.

Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Орловской области

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год в сумме И 582 939,5 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 10 897 802,5 тыс. рублей и на 2023 год - в сумме 10 385 814,6 тыс. рублей.

2. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2021 год - 1,674, на 2022 год - 1,570, на 2023 год - 1,500.

Установить критерий финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год - 142,2 рубля, на 2022 год - 142,2 рубля, на 2023 год - 142,2 рубля на одного жителя.

3. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Орловской области с учетом замены дотации (части дотации) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц на 2021 год в сумме 2 051 261,0 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 2 051 261,0 тыс. рублей и на 2023 год -в сумме 2 051261,0 тыс. рублей. Из них объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Орловской области на 2021 год - в сумме 1 110 941,0 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 1 043 343,0 тыс. рублей и на 2023 год - в сумме 1 010 720,0 тыс. рублей.

4. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Орловской области в рамках подпрограммы "Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Орловской области" государственной программы Орловской области "Управление государственными финансами Орловской области":

1) на 2021 год - согласно таблице 1 приложения 14 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов - согласно таблице 2 приложения 14 к настоящему Закону.

5. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Орловской области в рамках подпрограммы "Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Орловской области" государственной программы Орловской области "Управление государственными финансами Орловской области" на 2021 год в сумме 148 919,5 тыс. рублей, на 2022 год -в сумме 109 247,5 тыс. рублей и на 2023 год - в сумме 249 140,5 тыс. рублей.

6. Установить, что дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Орловской области в 2021 году из областного бюджета предоставляются в следующих случаях:

1) муниципальным районам (городским округам) Орловской области:

а) в случае снижения к уровню 2020 года объема дотаций муниципальным районам (городским округам) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Орловской области (с учетом замены дотации (части дотации) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц) и дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Орловской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, утвержденных Законом Орловской области от 4 декабря 2019 года № 2421-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов";

б) в случае возникновения в муниципальных районах (городских округах) Орловской области дополнительных расходных обязательств местных бюджетов на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений, установленных указами Президента Российской Федерации, а также дополнительных расходных обязательств на погашение кредиторской задолженности по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда и коммунальным услугам;

в) в случае принятия правового акта Правительства Орловской области на основании мотивированного обращения главы муниципального района, городского округа Орловской области (главы местной администрации муниципального района, городского округа Орловской области) в Правительство Орловской области о недостатке в текущем финансовом году средств местного бюджета для решения вопросов местного значения;

2) бюджетам сельских (городских) поселений Орловской области в случае возникновения дополнительных расходных обязательств и отсутствия в областном бюджете остатка бюджетных ассигнований на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, в состав которых входят данные поселения, а также бюджетных ассигнований на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений Орловской области. К дополнительным расходным обязательствам относятся расходы, возникшие в связи с принятием нормативных правовых актов Российской Федерации и Орловской области, дополнительные расходы местных бюджетов на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений, установленным указами Президента Российской Федерации.

7. Утвердить распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Орловской области в рамках подпрограммы "Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Орловской области" государственной программы Орловской области "Управление государственными финансами Орловской области" на 2021 год согласно таблице 3 приложения 14 к настоящему Закону.

8. Установить, что иные дотации из областного бюджета предоставляются в случаях:

1) поощрения муниципальных образований Орловской области за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Орловской области;

2) стимулирования муниципальных районов (городских округов) Орловской области по результатам оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

9. Утвердить дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Орловской области на предоставление грантов в целях поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Орловской области в рамках подпрограммы "Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Орловской области" государственной программы Орловской области "Управление государственными финансами Орловской области" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по 5 000,0 тыс. рублей ежегодно.

10. Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных образований Орловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно таблицам 4-24 приложения 14 к настоящему Закону.

11. В соответствии с пунктом 71 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета Управлению Федерального казначейства по Орловской области передаются полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты.

Статья 10. Об утверждении нормативов финансирования реализации основных общеобразовательных программ муниципальными образовательными организациями

Утвердить нормативы финансирования реализации основных общеобразовательных программ муниципальными образовательными организациями на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Статья 11. О введении в действие законов Орловской области

Ввести в действие на 2021 год:

1) Закон Орловской области от 30 июня 2006 года № 602-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления Орловской области отдельными государственными полномочиями Орловской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий";

2) Закон Орловской области от 13 июля 2007 года № 691-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления Орловской области государственными полномочиями Орловской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях";

3) Закон Орловской области от 7 ноября 2007 года № 718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления Орловской области государственными полномочиями Орловской области по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования";

4) Закон Орловской области от 6 декабря 2007 года № 727-ОЗ "О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и наделении органов местного самоуправления Орловской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

5) Закон Орловской области от 6 декабря 2007 года № 732-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Орловской области в сфере опеки и попечительства";

6) Закон Орловской области от 9 января 2008 года № 738-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления Орловской области отдельными государственными полномочиями Орловской области в сфере трудовых отношений";

7) Закон Орловской области от 5 декабря 2008 года № 846-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Орловской области полномочиями органов государственной власти Орловской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Орловской области за счет средств областного бюджета";

8) Закон Орловской области от 2 марта 2012 года № 1322-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления Орловской области государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством";

9) Закон Орловской области от 4 мая 2016 года № 1945-ОЗ "О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан в Орловской области";

10) Закон Орловской области от 1 июля 2016 года № 1998-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления Орловской области государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями некоторых категорий граждан на территории Орловской области".

Статья 12. Расходы областного бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения Орловской области

Утвердить расходы областного бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения Орловской области, перечисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на 2021 год в сумме 3 211 943,4 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 3 211 943,4 тыс. рублей и на 2023 год - в сумме 3 211 943,4 тыс. рублей.

Статья 13. Возможность, способы и основные условия урегулирования денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Орловской областью

1. Установить, что в 2021 году Правительство Орловской области вправе провести реструктуризацию денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных районов (городских округов) Орловской области перед Орловской областью по бюджетным кредитам (далее - реструктуризация денежных обязательств).

Реструктуризация денежных обязательств осуществляется путем предоставления отсрочки или рассрочки погашения денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) на срок не более трех лет с взиманием платы за пользование средствами областного бюджета в размере 0,1 процента годовых, начисляемых на остаток реструктурируемой задолженности по основному долгу.

Правила (основания, условия и порядок) реструктуризации денежных обязательств в 2021 году устанавливаются Правительством Орловской области.

2. Установить, что в 2021 году реструктуризация денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) юридических лиц перед Орловской областью не осуществляется.

Статья 14. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Орловской области в 2021 году

1. Установить, что в 2021 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Орловской области предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели (в пределах средств, полученных от погашения бюджетных кредитов муниципальными образованиями Орловской области), в сумме до 40 903,5 тыс. рублей:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований Орловской области на срок до пяти лет;

2) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований Орловской области, на срок, не выходящий за пределы текущего финансового года;

3) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, на срок до пяти лет.

2. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам муниципальных образований Орловской области на условиях возмездности, если иное не предусмотрено настоящим Законом, и возвратности. Бюджетные кредиты предоставляются только при наличии обеспечения исполнения муниципальным образованием Орловской области обязательств по возврату кредита, уплате процентов и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором, за исключением случаев, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований Орловской области - в размере 0,1 процента годовых;

2) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований Орловской области, - в размере 0,1 процента годовых;

3) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - 0 процентов.

4. Использование бюджетных кредитов муниципальными образованиями Орловской области осуществляется в соответствии с их целевым назначением, указанным в договоре.

5. Возврат в областной бюджет бюджетных кредитов муниципальными образованиями Орловской области осуществляется в сроки, установленные в договорах о предоставлении бюджетных кредитов. При невыполнении обязательств по возврату бюджетных кредитов, уплате процентов и иных платежей, предусмотренных заключенным с заемщиком договором, Департамент финансов Орловской области принимает меры по принудительному взысканию с заемщика просроченной задолженности.

6. Порядок предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями Орловской области указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов устанавливается Правительством Орловской области.

Статья 15. Обслуживание государственного долга Орловской области

Установить предельный объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Орловской области:

1) в 2021 году - в сумме 960 000,0тыс. рублей, из них на:

а) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 17 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 18 июня 2010 года № 01-01-06/06-213 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) - в сумме 147,1 тыс. рублей;

б) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 17 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 24 июня 2011 года № 01-01-06/06-131 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) - в сумме 35,7 тыс. рублей;

в) уплату процентов за рассрочку по мировым соглашениям от 4 августа 2005 года -в сумме 22 001,5 тыс. рублей, в том числе:

по делу № А40-24121/04-31-276 - в сумме 8 493,7 тыс. рублей;

по делу № 09АП-1235/05-ГК - в сумме 1 624,6 тыс. рублей;

по делу № А40-25448/05-47-195 - в сумме 5 993,7 тыс. рублей;

по делу № А40-17872/04-47-156 - в сумме 5 889,5 тыс. рублей;

г) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 28 сентября 2020 года № 5 к Соглашению от 25 декабря 2017 года № 01-01-06/06-395 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области - в сумме 800,9 тыс. рублей;

д) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 28 сентября 2020 года № 5 к Соглашению от 25 декабря 2017 года № 01-01-06/06-390 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области - в сумме 1 246,3 тыс. рублей;

2) в 2022 году - в сумме 960 000,0 тыс. рублей, из них на:

а) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 17 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 18 июня 2010 года № 01-01-06/06-213 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) - в сумме 147,1 тыс. рублей;

б) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 17 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 24 июня 2011 года № 01-01-06/06-131 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) - в сумме 35,7 тыс. рублей;

в) уплату процентов за рассрочку по мировым соглашениям от 4 августа 2005 года - в сумме 20634,8 тыс. рублей, в том числе:

по делу № А40-24121/04-31-276 - в сумме 7 966,0 тыс. рублей;

по делу № 09АП-1235/05-ГК - в сумме 1 523,7 тыс. рублей;

по делу № А40-25448/05-47-195 - в сумме 5 621,4 тыс. рублей;

по делу № А40-17872/04-47-156 - в сумме 5 523,7 тыс. рублей;

г) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 28 сентября 2020 года № 5 к Соглашению от 25 декабря 2017 года № 01-01-06/06-395 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области - в сумме 720,1 тыс. рублей;

д) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 28 сентября 2020 года № 5 к Соглашению от 25 декабря 2017 года № 01-01-06/06-390 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области - в сумме 1 120,6 тыс. рублей;

3) в 2023 году - в сумме 960 000,0 тыс. рублей, из них на:

а) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 17 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 18 июня 2010 года № 01-01-06/06-213 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) - в сумме 147,1 тыс. рублей;

б) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 17 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 24 июня 2011 года № 01-01-06/06-131 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) - в сумме 35,7 тыс. рублей;

в) уплату процентов за рассрочку по мировым соглашениям от 4 августа 2005 года -в сумме 19328,4 тыс. рублей, в том числе:

по делу № А40-24121/04-31-276 - в сумме 7 461,7 тыс. рублей;

по делу № 09АП-1235/05-ГК - в сумме 1 427,2 тыс. рублей;

по делу № А40-25448/05-47-195 - в сумме 5 265,5 тыс. рублей;

по делу № А40-17872/04-47-156 - в сумме 5 174,0 тыс. рублей;

г) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 28 сентября 2020 года № 5 к Соглашению от 25 декабря 2017 года № 01-01-06/06-395 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области - в сумме 639,4 тыс. рублей;

д) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 28 сентября 2020 года № 5 к Соглашению от 25 декабря 2017 года № 01-01-06/06-390 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области - в сумме 994,9 тыс. рублей.

Статья 16. Государственные внутренние и внешние заимствования Орловской области

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Орловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

2. Разрешить Правительству Орловской области в пределах утвержденной Программы государственных внутренних заимствований Орловской области принимать решения о привлечении кредитных ресурсов по результатам торгов.

3. Утвердить Программу государственных внешних заимствований Орловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

4. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Орловской области на 1 января 2022 года в сумме 17 569 172,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям Орловской области на 1 января 2022 года - в сумме 0 рублей; на 1 января 2023 года - в сумме 17 493 696,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям Орловской области на 1 января 2023 года - в сумме 0 рублей; на 1 января 2024 года - в сумме 17 438 374,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям Орловской области на 1 января 2024 года - в сумме 0 рублей.

5. Установить верхний предел государственного внешнего долга Орловской области на 1 января 2022 года в сумме 46 792,2 тыс. евро, или 2 069 149,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям Орловской области на 1 января 2022 года - в сумме 0 рублей; на 1 января 2023 года - в сумме 43 829,7 тыс. евро, или 1 938 147,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям Орловской области на 1 января 2023 года - в сумме 0 рублей; на 1 января 2024 года - в сумме 40411,4 тыс. евро, или 1 786 992,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям Орловской области на 1 января 2024 года - в сумме 0 рублей.

Статья 17. Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 18. Об особенности действия отдельных законодательных актов Орловской области в связи с принятием настоящего Закона

Установить, что законодательные и иные нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств областного бюджета в 2021 году, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только с начала очередного финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в закон о бюджете либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в настоящий Закон при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в областной бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







